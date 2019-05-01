تردد قناة اون سبورت on sport الرياضية مايو 2019 الناقلة مباراة الأهلي والمصري اليوم استوديوهات...

نتابع معكم أحدث تردد قناة أون سبورت تو الرياضية ON Sport لشهر مايو 2019 والتي نشاهد من خلالها مباريات الدوري العام المصري موسم 2018/2019 حيث تميز تردد قناة اون سبورت ٢ بأنها صاحبة أفضل الاستوديوهات التحليلية والتي ترافق مباريات الدوري المصري، ومن خلال هذا التقرير سنتناول نبذة مختصرة عن القناة وترددها الذي يتعاظم البحث عنه مع مباريات الدوري الهامة في أسابيعه الأخيرة.

كما سنعرض لكم أحدث تردد لقناة اون سبورت 2 ON SPORT على القمر الصناعي المصري نايل سات، ومن الجدير بالذكر أن القناة تقوم ببث جميع مباريات الساحرة المستديرة الخاصة ببطولتي الدوري العام وكأس مصر، وبذلك استطاعت القناة خلال الفترة الماضية أن تكون القناة الرياضية الأولى بمصر,

ومن الجدير بالذكر أيضا أن تردد قناة اون سبورت 2 هو التردد السابق لقناة ON LIVE الإخبارية التي أغلقت بثها قبل عدة أشهر، وأهم ما يميز قناة اون سبولات أنها قناة مجانية مفتوحة تبث من القمر الأشهر عربيا وهو قمر نايل سات، كما أن القناة تبث محتواها بتقنية hd عالية الجودة، كما تبث محتواها أيضا بالتقنية العادية sd، لذلك فالقناة متاحة للجميع بدون أعباء مادية، تبث القناة بشكل مجاني ومفتوح على القمر المصري النايل سا بجودة بث HD ويتم استقبالها فقط عبر الرسيفيرات الداعمة لذلك.

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تردد قناة أون سبوت ON Sport HD

الجدول التالي يوضح ويبين كفية مشاهدة قناة أون اسبورت الرياضية بأعلى جودة مشاهدة، فقط اتبع ما ورد بالجدول التالي حتى تحصل على أفضل مشاهدة.

القناة أون سبورت ON Sport HD التردد 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

ومن الجدير بالذكر أيضا أن قناة اون سبورت 2 يتوقف بثها في أحيان كثيرة، ولكنها تقوم بالبث في حال تعارض بث أكثر من مباراة هامة في نفس التوقيت. فيتم بث مباراة على قناة اون سبورت 1 وتبث المباراة الأخرى على تردد اون سبورت 2.

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لذلك أصبح تردد قناة أون سبورت تو الرياضية 2 ON Sport من أهم القنوات الرياضية ليس بمصر فقط ولكن أيضا بالعديد من الدول العربية، حيث تقوم قناة أون سبوت بإذاعة العديد من أهم المباريات التي يحرص الكثير على مشاهدتها، كما أن القناة استطاعت أن تستحوذ على أفضل طاقم عمل من معلقين ومذيعين ونجوم رياضة من أصحاب الشعبية الجارفة.