تردد قناة لنا السورية مايو 2019 الآن بعد أن تم تغييره اليوم

أعلنت إدارة قناة لنا السورية عن تغيير تردد القناة إلى تردد أخر جديد، وقد فوجئ الكثير من المشاهدين بتوقف تردد قناة لنا على النايل سات، ولذلك طلبت إدارة القناة من المشاهدين تنزيل تردد قناة لنا الجديد، والذي ستبدأ البث فيه من يوم 1 مايو 2019 القادم، نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة لنا الجديد بعد أن تم تغييره اليوم بشكل كامل، ونعرض لكم أخر أخبار القناة خلال الفترة القادمة.

تردد قناة لنا السورية على النايل سات

كشفت إدارة القناة أن تردد قناة لنا سيكون تردد واحد فقط، وليس كما سبق أكثر من تردد، نعرض لكم في الجدول التالي هذا التردد الجديد :

اسم القناة lana tv التردد 12630 – v الترميز 27500

قناة لنا الآن متوافرة بتردد واحد فقط بعد أن كانت متاحة على ثلاثة ترددات، تقدم قناة لنا خلال شهر رمضان 2019 العديد من البرامج، والمسلسلات الجديدة، وقد أعلنت عن ذلك من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع فيس بوك.