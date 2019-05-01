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تردد “beIN مباشر” ⚽️ تردد قناة beIN Sports الرياضية، تردد قنوات بى ان سبورت المفتوحة على النايل سات يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن ترددات مجموعة قنوات beIN SPORT الرياضية، ويمكن مشاهدة قنوات beIN SPORT المفتوحة على القمر الصناعي سهيل1 ونايل سات، كما يمكن مشاهدة البث المباشر للقناة من خلال الإنترنت، وذلك عن طريق موقع beIN CONNECT.
تعديل مباشر ” beIN Sports”تردد قنوات “بي ان سبورت” beIN SPORTS HD لشهر أبريل الناقلة لأهم مباريات اليوم ليفربول وبرشلونة دوري أبطال أوروبا
مباريات اليوم على قنوات بى ان سبورت
تنقل قنوات بى ان سبورت اليوم عبر شاشتها المباريات التالية نشاهد اليوم عبر موقعنا عرب نيوز مباريات نصف نهائي دوري ابطال اوروبا – نصف نهائي الدوري الأوروبي
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تحديث تردد بى ان سبورت 2019
مع بداية العام الجديد 2019 أطلقت باقة قنوات بى ان سبورت مجموعه ترددات جديده
|التردد
|القمر الصناعي
|القنوات الموجود على التردد الجديد
|12604 افقي 27500
|مدار القمر الصناعي نايل سات
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|11054 افقي 27500
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|11013 افقي 27500
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القنوات المفتوحة الناقلة لامم اسيا 2019
تردد قناة bein sport المفتوحة
|12476 v
|النايل سات
|27500
تردد قناة bein sport الإخبارية
|12245 v
|النايل سات
|27500
نتيجة قرعة دورى الابطال 2019
يتم وضع نتيجة قرعة دورى ابطال اوروبا درو ال16 من خلال التقرير المفصل من هنا
تردد قناة beIN SPORT الرياضية
تردد قناة beIN SPORT الرياضية تعرض قنوات beIN SPORT العديد من الأحداث الرياضية الهامة، ذلك وقد تم الإعلان عن بث العديد من الأحداث الكبرى على القنوات المفتوحة.
فتعرض القنوات مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة، كما تعرض أيضاً مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعرض أيضاً مباريات رابطة محترفات التنس.
كما تعرض مجموعة قنوات beIN SPORT المفتوحة العديد من الأحداث الرياضية الأخرى والمتنوعة غير كرة القدم.
ترددات قنوات beIN SPORT المفتوحة
يتم بث القنوات المفتوحة من مجموعة قنوات beIN SPORT من خلال القمر الصناعي سهيل1 والقمر الصناعي نايل سات.
وتتيح هذه الأقمار مشاهدة القنوات المفتوحة وهي قناة beIN SPORTS HD، وقناة beIN SPORTS الإخبارية.
ويمكن مشاهدة هذه القنوات من خلال الأقمار المتاحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تردد قنوات bein الرياضية في عدد من الدول العربية:
وتغطي قناة beIN SPORTS الإخبارية أهم الأحداث الرياضية في العالم، كما أنه من الممكن فتح بعض القنوات في حالات استثنائية، مثل ما حدث في مباراة تونس وليبيا.
فقد تم فتح قناة beIN SPORTS HD 1 لساعات محددة لتبث مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس العالم.
أما عن التردد فيمكن مشاهدة قنوات beIN SPORTS المفتوحة من خلال التردد:
تابعوا الآن القناة من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات
|التردد (ميجا هرتز)
|12264
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
شاهد ايضاً مباريات اليوم بث مباشر على قنوات بى ان سبورت
تحديث نوفمبر تردد جميع قنوات Bein مباشر علي نايل سات
معدل الترميز 27500 التردد للقنوات السابقة 12264H
معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة 12475V
معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة 12245V
تردد القنوات على سهيل سات:
معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة: 11457V
معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة: 11585V
معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة: 11623V
معدل الترميز 27500، التردد للقنوات السابقة: 11642H
احدث تردد قنوات bein الترفيهية
معدل الترميز 27500، التردد لما سبق: 11566H
معدل الترميز 27500، التردد: 11084H
معدل الترميز 27500، التردد: 11669V
معدل الترميز 27500، التردد: 11122H
معدل الترميز 27500، التردد: 11103V
معدل الترميز 27500، التردد: 10730H
معدل الترميز 27500، التردد: 11065V
معدل الترميز 27500، التردد: 11180H