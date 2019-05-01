“الآن” أحدث تردد قناة كارتون نتورك بالعربية الجديد 2019 Cartoon Network Arabic مباشر على...

تردد قناة كارتون نتورك بالعربية – Cartoon Network Arabic، من القنوات الكرتونية الهامة التي تقدم جميع الافلام والمسلسلات الكارتونية المتنوعة، وتتميز عن غيرها من القنوات الكرتونية الأخرى بأنها تقوم ببث جميع البرامج التي تقدم المسابقات وهذا ما يبحث عنه جميع الأطفال من بين القنوات الكرتونية الأخر، ولذلك فسوف نقدم لكم اليوم التردد الجديد الخاص بالقناة.

قناة كارتون نتورك بالعربية 2019 CN Arabic

القناة يتابعها عدد كبير من الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك لانها تقدم أشهر الأفلام الكارتونية التي يقضون أمامهم وقتاً طويلاً، كما أن القناة تعمل على بث جميع برامجها باللغة العربية وهذا ما يجعلها أكثر أثارة ومتعة عن غيرها من قنوات الكارتون الأخرى التي تبث وتقدم باللغة الإنجليزية وهي من أكبر القنوات الكارتون الذي لها جمهورها حول العالم من الأطفال وكذلك فئات عمرية كبيرة فهي تعتبر قناة قريبة من قلوب الجماهير، حيث أنها تقدم لها ما يشعرهم بالبهجة والسعادة والتسلية في نفس الوقت، فهي قناة متكاملة الترفيه لجميع الأطفال وترضي كافة الأذواق.

وتعد القناة من أهم القنوات التي تدخل السعادة والسرور إلى نفوس الأطفال وكذلك فئة كبيرة من الكبار، وذلك نظرًا لأنها لا تعرض فقط برامج للأطفال، ولكنها تعرض البرامج التعليمية والتثقيفية التي يحبها الأطفال وسيتفادون منها كثيراً، وتقدم البرامج الكارتونية للأمثلة التي لابد وان يتعلم منها الأطفال الصفات الحسنة التي لابد من اجتذابها لشخصيتهم وتنمي المهارات العقلية لديهم وتحسهم للابتعاد عن الصفات السيئة.

التردد الجديد لقناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات 2019

وتقدم القناة العديد من المحتويات حيث أنها تعتبر واحدة من أشهر قنوات الكارتون والذي تم انطلاق بثها لأول مرة عام 2010 ومقرها في دولة الأمارات، إلى جانب وجود نسخة أخرى من القناة وهي النسخة الإنجليزية التي تقدم جميع برامجها باللغة الإنجليزية ومقرها في أوروبا ويشاهدها بعض الأطفال، على عكس النسخة العربية التي يقوم بمتابعتها عدد كبير من الأطفال في الدول العربية إلى جانب أنها تعمل على تقديم عدد من الأفلام الكرتونية الجديدة المميزة عند الأطفال والكبار، والتي ربما لن تجدها على أي قناة أخرى من القنوات التي تهتم بمجال أفلام الأطفال وأفلام الأنمي المنوعة.

يتم بث القناة يوميًا لمدة 20 ساعة، ثم بعد ذلك يتوقف الإرسال الخاص بالقناة، ويتابع القناة جميع المراحل العمرية المختلفة من الكبار والصغار لانها تقدم جميع الأفلام الكارتونية الشيقة التي يحبها الجميع، وهي لها أكبر نسب مشاهدة من بين قنوات الكارتون الأخرى في الوطن العربي.

موعد تغير تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network Arabic

وقد تم الإيضاح من قِبل القناة أنه سوف يتم تغيير تردد القناة Cartoon Network Arabic، فى اخر شهر سبتمبر الجارى حيث سوف يكون يوم 30 سبتمبر 2017 هو آخر يوم التعامل فيه فى التردد القديم لقناة كرتون نتورك وعليه قامت القناة بتوفير من خلال موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية تردد جديد خاص بالقمر الصناعى النايل سات تردد قناة كرتون نتورك على العرب سات بدر 6 تردد قناة كرتون نتورك بالعربية – CN Arabic.

تردد قناة cn بالعربية للاطفال

يمكنكم مشاهدة القناة من خلال الترددات التي تظهر أمامكم في الصورة التالية لمشاهدة ممتعة بدون تشويش والاستمتاع بأهم وأجدد أفلام الكارتون المميزة التي يحبذ الأطفال مشاهدتها في جميع الوطن العربي:

CARTOON NETWORK HD

وتعمل القناة الآن على البث بواسطة العديد من التقنيات المتميزة صوتًا وصورة، تستطيعون الآن مشاهدة أفضل أفلام الكارتون باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية في حال كنتم تمتلكون جهاز استقبال يدعم ذلك، وهو متوفر كثيرًا في الأسواق العربية.

افلام قناة كرتون نتورك بالعربية

كلارينس

في عالم الضجيج، يتألق كلارينس بشدة وببساطة. يرى العالم بألوانه المفضلة وحدها: لون العنب والأخضر النيوني. يحب كلارينس صديقاه جف وسومو كثيرا ويحب أمه ماري أكثر من الذهب. وكلارينس لا يصاب بالإحباط ولا يؤثر فيه أي شيء ، حلوا كان أو مر

الدببة الثلاثة

باندا, شهاب, وقطبي هم ثلاثة أخوة يحاولون الإندماج مع محيطهم وتكوين العديد من الصداقات…لكن هذه المهمة تصبح أكثر صعوبة عندما تكون دباً. شهاب هو الدب الأكبر عمراً، يحاول قيادة أخوته وتوجيههم وبث روح التفاؤل فيهم…لكن الأمور تتحول معه أحياناً لتصبح كارثية. باندا هو الأخ الأوسط، يتميّز بشخصية حالمة ورومانسية. أما قطبي فهو الأخ الأصغر، لديه شخصية حماسية وشجاعة للغاية.

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غامبول

لقاء مع عائلة واترسون: الأم، الأب، إناييس، داروين وبالطبع غامبول! وهو قط عمره اثنا عشر سنة وتواق للمغامرات. إنه عالم غامبول المدهش. كارتون نتورك أفضل مكان لمشاهدة مقاطع الفيديو والحصول على خلفيات الشاشة والاستمتاع بألعاب غامبول المجانية.

بن تن

عندما يكتشف بن تن سن البالغ من العمر 10 سنوات الساعة الغامضة، يكتسب القدرة على التحول للعديد من الكائنات الفضائية المختلفة، كل منها يمتلك قوة مخيفة. يدرك بن أنه يجب أن يستخدم هذه القوة لمساعدة الآخرين والتصدي للأشرار، ولكن هذا لا يعني أن يكون شخصًا مؤذيًا يتمتع بقوة خارقة من الآن فصاعدًا.

فتيات القوة

بلوسم وبابلز وباتركاب هن فتيات القوة.ثلاث فتيات صغيرات يتحدن لتحقيق رسالة: هي إنقاذ العالم قبل موعد النوم. تعيش الفتيات مع البرفسور أوتونيوم في بيت داخل أحد الضواحي خارج تاونزفيل حيث يتمتعن بالدهاء الذهني وقوة العضلات التي تتكامل بإتحادهن

تردد كرتون نتورك 2018

يمكنكم الآن متابعة القناة للاستمتاع بمشاهدة العديد من أفلام الكرتون المحببة للأطفال بالإضافة إلى أفلام الأنمي الشهيرة من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات وبدر 6:

القمر الصناعي التردد FEC نايل سات 12226(h) 5/6 بدر 6 11747 (h) 3/4

قد توقف التردد القديم تمامًا، وذلك زاد البحث عن التردد الجديد لقناة كرتون نتورك بالعربية، حيث أن الأطفال يحبونها وهي كذلك من القنوات المفضلة من الكبار أيضًا، ولهذا فقد وفرنا اليكم التردد الصحيح للقناة التي يتابعها الملايين حول الوطن العربي.

وسنوافيكم بكل ما هو جديد فيما يخص تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2018 تردد قناة cn بالعربية للأطفال، والتي يتابعها الكثير من الاطفال كما انها تستحوذ على اعجاب الكثير من الكبار، حيث انها تعرض أفلام عالمية مترجمة أو مدبلجة.