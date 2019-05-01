“الآن”: استقبل تردد “قناة لنا السورية” الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل...

تردد قناة لنا الجديد وهي من أهم القنوات السورية المتخصصة في إذاعة الدراما السورية المقربة من قلوب الجماهير العربية وجماهير بلاد الشام والشرق الأوسط بشكل عام، وكانت القناة تعمل منذ فترة ولكن لظروف ما تم إغلاقها، ولكن سرعان ما أعلنت إدارة القناة عن استئناف العمل مرة أخرى وإعادة بث القناة للجماهير وإعادة بث المسلسلات الحصرية.

تردد قناة لنا الجديد 2019

والانطلاقة الثانية التي تتعلق بإعادة تردد قناة لنا الجديد على القمر الصناعي نايل سات كانت من شهر رمضان الماضي، وقامت بإذاعة مجموعة كبيرة من المسلسلات السورية المشهورة والمعروفة في المحيط العربي.

وقد أعلنت إدارة قناة لنا أن تردد القناة الجديد لم يتم إطلاقه بعد من خلال القمر الصناعي عرب سات، وأن القناة متاحة فقط من خلال القمر الصناعي نايل سات.

بالإضافة إلى أنه يمكن التواصل والتعرف على القناة من خلال الموقع الرسمي للقناة بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الذي تم إطلاقه للقناة وهو: [email protected].

كما يمكنكم زيارة موقع قناة لنا من خلال الفيس بوك من هنا.

أو مشاهدة أقوى الفيديوهات التي تتعلق بمسلسلات القناة من خلال الموقع الرسمي لقناة لنا على اليوتيوب.

أهم مسلسلات تعرض على قناة لنا السورية خلال شهر أبريل 2019

مسلسل: ببساطة

مسلسل: عشنا وشفنا

مسلسل: شوق

مسلسل: سيرة الحب

مسلسل: الأخوة (ج1)

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مسلسل: أيام الولدنه

مسلسل: الخبز الحرام

مسلسل الإنتظار

مسلسل جيران ج2

مسلسل: طاحون الشر

تردد قناة لنا على القمر الصناعي نايل سات 2019

ويمكنكم متابعة أقوى مسلسلات الدراما السورية والعربية من خلال قناة لنا الدرامية ومشاهدة العديد من المسلسلات وعدد كبير من أهم الفواصل الإعلانية الترفيهية والتي تُقدم بشكل ساخر عبر القمر الصناعي نايل سات، علمًا بأنه يمكن الآن ضبط جهاز الاستقبال من خلال الترددات التالية لمتابعة القناة بدون تشويش أو تقطيع:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز النايل سات 10726 27500 أفقي النايل سات 12360 27500 عمودي

ونتمنى لكم مشاهدة طيبة لأقوى المسلسلات السورية الجديدة والتي تم إذاعتها وبثها من خلال قناة لنا السورية الدرامية المتخصصة في عرض مسلسلات سوريا.

في حال واجهتم أية مشاكل أثناء عملية البحث عن تردد قناة لنا السورية، نسعد بتقديم كافة المساعدات من خلال موقعنا موقع عرب فور نيوز.