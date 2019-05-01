“الآن”: استقبل تردد قناة المسلسلات “أبل اليوم ” الجديد  2019 Apple...

تردد قناة أبل اليوم الجديد Apple Today عبر القمر الصناعي النايل سات، قناة أبل اليوم تعتبر من أحدث القنوات المصرية التي تخصصت في مجال الدراما المصرية العربية، حيث تميزت قناة أبل اليوم بعرض باقة مختارة من المسلسلات الدرامية لكبار نجوم الدراما المصرية، فعلي الرغم أن قناة أبل اليوم ظهرت وسط خضم ضخم من القنوات الفضائية المتخصصة في عرض ألوان من المسلسلات إلا أنها استطاعت أن تجذب الجمهور المصري والعربي، حول العالم وأصبحت يتابعها الملايين من العرب في مختلف الدول العربية؛ لتميز ها بتقديم محتوى هادف راقي تحافظ من خلاله على القيم والعادات العربية.

# نبذة عن قناة أبل اليوم

قناة أبل اليوم واحدة من باقة قنوات أبل المتخصصة في تلبيه كل متطلبات الجمهور العربي، والتي تتميز بشعارها المميز وهي التفاحة باللون الفضي، الذي تتخذه شعار لها، قناة أبل اليوم تخصصت في عرض الدراما المصرية العربية القديمة والحديثة، وتميزت في عرضها بشكل مختلف نال إعجاب جمهورها في كل مكان، حيث عرضت المسلسلات مجمعة الحلقات على مدار 3 أو أربع أيام ، مما يعطي المشاهد متعة متابعة المسلسل في غضون أيام فقط بدلا من تابعة كل يوم حلقة فيشعر بالملل من طول فترة عرض المسلسل، مع حرصها على تقليل الفواصل الإعلانية، فقد حرصت قناة أبل اليوم على تقديم كل ما يمتع المشاهد العربي ويجعله يتابع القناة بصفة مستمرة بدون ملل.

مسلسلات قناة أبل اليوم

تقدم قناة أبل اليوم مسلسلات عربية على مدار اليوم وبشكل مباشر على مدار 24 ساعة، بدون تشفير أو اشتراك شهري بالمجان، مما تزايد الطلب على ترددها، لجعلها في مقدمه القنوات الدرامية التي يتابعها الجمهور المصري والعربي، فهي تقدم المسلسلات الحصرية كعرض أول عبر شاشتها المتنوعة ما بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والرومانسية، من أجل عشاق ومحبي الدراما المصرية في كل مكان حول العالم.

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باقة قنوات أبل الجديدة

قناة أبل اليوم

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قناة أبل سينما

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قناة أبل دراما

استقبل تردد قناة أبل اليوم عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

يمكن متابعة قناة أبل اليوم من خلال البحث عن القنال على الأقمار الصناعية أو عبر إدخال التردد الصحيح لذا عن طريق جهاز الريسيفر الخاص بكم:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11179 27500 5/6 أفقي (H)

استقبل تر ددات مجموعة قنوات أبل على النايل سات 2019

قنوات أبل الجديدة التردد معدل الترميز أبل كوميدي Apple Comedy 11179 27500 أبل دراما Apple drama 12562 27500 أبل اليوم Apple Today 11179 27500 أبل حكايات Apple Hkayat 11179 27500

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قنوات أبل الجديدة 2019 على مدار الساعة، وسوف نكون أول من نخبركم في حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة، فتابعونا.