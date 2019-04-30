تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ على النايل سات، وأهم ما تعرضه في رمضان 2019

قناة ام بي سي العراق من القنوات الحديثة التي ظهرت في عام 2019، القناة تتبع مجموعة MBC، وقد طلب بعض المشاهدين اليوم تردد قناة ام بي سي العراق على النايل سات لأنه مع اقتراب شهر رمضان 2019 سيتم عرض الكثير من البرامج الجديدة، قناة ام بي سي عراق تعتبر قناة عامة تقدم برامج في جميع المجالات ماعدا المجال السياسي، وذلك حتى لا يقول البعض أن القناة تم إنشائها لغرض سياسي، اليوم نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة ام بي سي العراق، وأهم ما ستقدمه القناة خلال شهر رمضان 2019 القادم.

تردد قناة ام بي سي العراق على النايل سات

قمنا بالبحث عن التردد، وقد تبين لنا أن تردد قناة ام بي سي العراق هو

التردد 12226 الاستقطاب h الترميز 27500 التصحيح 6 / 5

أحدث ما تقدمه قناة ام بي سي العراق في رمضان

بعد أن عرضنا لكم تردد قناة ام بي سي العراق نكشف لكم الآن عن أحدث ما ستقدمه القناة خلال رمضان 2019، في القائمة التالي أهم البرامج، والمسلسلات :