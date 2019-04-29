Now شاهد الحلقة 145 أرطغرل hd – الجزء الخامس – على تي آر تي وموقع النور alnoortv وفيسبوك...

تقدم شاشة تي ار تي التركية مشاهدة الحلقة 145 أرطغرل hd ، كما يتيح موقع النور الإلكتروني مشاهدة الحلقة 145 أرطغرل HD مجانًا للجميع من كافة أنحاء الدول ويقدم تفاصيل ارطغرل 145 لحظة بلحظة وما هو المتوقع أن يحدث فى الحلقة الجديدة ارطغرل من وجهات نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي مسلسل ارطغرل الجزء الخامس 145 والذين يبحثون حاليا عنها ويتتبعون سير الأحداث الشيقة في يوم الأربعاء من كل أسبوع وهو موعد محدد يلتقي به الجميع المسلسل ، وكما أن يلجأ الكثيرون إلي متابعة ارطغرل 145 يوتيوب لتجميع حلقات الأجزاء عليه كاملة بدون إعلانات، ويُعد مسلسل ارطغرل من أقوى المسلسلات التركية التاريخية، إليكم ترددات كافة قنوات مسلسل ارطغرل 145 الجزء الخامس .

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

شاهد الحلقة 145 أرطغرل hd

مشاهدة الحلقة 145 أرطغرل HD الجزء الخامس 145 تعرض يوم الأربعاء الأسبوع القادم عبر قناة تي ار تي وعل موقع النور الإلكتروني ويمكنكم ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس على النحو التالي:

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E Qatar TV 10719 V 27500 1160 V 27500 Advertisements نايل سات سهيل سات 4Shbab TV Egypt 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات

كما يمكنكم متابعة ارطغرل 145 على الإنترنت والإطلاع على ارطغرل 145 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط

إشارة مشاهدة الحلقة 145 أرطغرل hd

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل عبر عدة قنوات فضائية وعلي مدار عدة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، وتتمثل هذه القنوات في الآتي:

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي معامل التصحيح معدل الترميز التردد النايل سات 5/6 27500 ( V ) 12054 النايل سات 3/2 27500 ( V ) 11658 عرب سات 5/6 27500 ( H ) 12645

قدمنا لكم متابعينا الكرام قائمة بالقنوات الناقلة لحلقات المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل، وإذاعة الحلقة 145 من أرطغرل في موسمة الخامس والتي شهدت العديد من الأحداث النارية، وسوف تقوم العديد من القنوات بإذاعة الحلقة اليوم حيث تذاع علي قناتي دعوة واليرموك اليوم، سارعوا بضبط أجهزة الاستقبال لديكم من أجل متابعة الحلقة 145 من ارطغرل والتي شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت التي ينتظرها عشاق قيامة ارطغرل.

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 145

كشفت قناة trt التركية الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 145 يوم الأربعاء.

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

وشهدت الحلقة 145 من قيامة ارطغرل إصابة بامسي وذلك بعد إنقاذه لغوندوز ابن ارطغرل، وكانت آخر الكلمات التي نطق بها بامسي لغوندوز فليسامحني سيدي