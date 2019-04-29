رابط مشاهدة أرطغرل 145 .. صدمة جديدة لأرطغرل بعد إصابة بامسي ما هى؟| إليكم قائمة بأهم ترددات أرطغرل...

يبحث كثير من عشاق المسلسل التركي أرطغرل في هذه الآونة عن مشاهدة ارطغرل 145 بث مباشر ، والتي تذاع عبر تردد قناة دعوة و تي ار تي التركية وقناة اليرموك الأردنية التي تبث حلقات الموسم الخامس من المسلسل الشهير، وأذيعت الحلقة 145 من مسلسل أرطغرل الأسبوع الماضي عبر تي ار تي التركية، ومن المقرر أن يتاح عرض اطغرل 145 Diriliş Ertuğrul على قناة دعوة واليرموك الخميس المقبل بعد عرضها الاربعاء علي تي آر تي، وتعرض قناة دعوة المسلسل باعتباره ذات طابع ديني حيث يقدم التاريخ الإسلامي بخلاف بعض المغالطات فكثير من الأحداث من وحي خيال الكاتب، الذي يحاول أن يرسم صورة ذهنية مختلفة عن الدولة التركية، أما عن القناة فهي تدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية الإسلامية، كما أنها تقدم محتوى جيد من البرامج الدينية، وتصنف على أنها قناة دعوية، وبناء عليه نقدم لكم تردد مشاهدة ارطغرل 145 مباشر.

مشاهدة ارطغرل 145 بث مباشر

من المقرر أن تعرض الحلقة 145 من مسلسل ارطغرل الشهير على قناة TRT 1 يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما تعرض مدبلجة على قناتي اليرموك ودعوة يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً و إعادة يوم الجمعة.

تردد قناة دعوة على نايل سات

القناة القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة النايل سات 10727 27500 3/4 أفقي

يذكر أن قناة دعوة تمتلك حقوق إذاعة مسلسل أرطغرل الجزء الخامس مترجم، ومن أهم ما يميزها عن القنوات هى الترجمة المصاحبة للمسلسل بلغة عربية سليمة.

موعد عرض مسلسل قيامة أرطغول

قناة دعوة تعرض مسلسل قيامة أرطغول للموسم الخامس في الأوقات التالية:

الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء ويعاد الجمعة في تمام الساعة 12:30 ظهرا

يمكن لمتابعينا على موقع عرب فور نيوز ضبط التردد الخاص بقناة دعوة عبر النايل سات حتى تتمكنوا من متابعة حلقات مسلسل أرطغرل الموسم الخامس يوم الخميس والذي يكون مصحوبا بالترجمة المتميزة بعد عرض المسلسل عبر شاشة القناة التركية يوم الأربعاء.

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تردد قناة trt التركية:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ قناة trt تركسات 11042 8400 عمودي 5/6 قناة trt يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 145

كشفت قناة trt التركية الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 145 يوم الأربعاء.

يشارك في التمثيل مجموعة من ألمع نجوم السينما التركية

الممثل إنجين ألتان دوزياتان يقوم بدور “أرطغرل”

الممثل جنكيز جوشكون يقوم بدور “تورغوت آلب”

الممثل نور الدين سونماز يقوم بدور “بامسي باي ريك”

الممثل جلال آل يقوم بدور “عبد الرحمن”

مشاهدة ارطغرل 145 بث مباشر

وحقق مسلسل قيامة أرطغرل شهرة واسعة علي مستوي العالم خلال عرض الأربع مواسم الماضية الى الجزء الخامس المعروض حالياً.

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة الوطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة الدعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

ويعد مسلسل قيامة أرطغرل، أحد أهم المسلسلات التاريخية التي حققت رواجًا كبيرًا في الأعوام العشر الماضية، حيث يسرد سيرة الغازي ارطغرل والد ثمان الأول مؤسس الدولة العباسية وما حدث بيهم وبين المغول، كما يرصد المسلسل الحروب التي دارت في هذه الآونة.

حملت الحلقة 145 من قيامة ارطغرل صدمة كبيرة جدا لأرطغرل بعد أن قتل بامسي ألب رئيس المحاربين علي أيدي البيزنطيين وألباستي ورجاله، حيث صرخ غوندوز بمجرد رؤية بامسي يسقط على الأرض، وعدما علم بذلك ارطغرل بكى وحزن حزنًا شديدا علي فراقه.

سوف تشهد الحلقة الجديدة من قيامة ارطغرل 145 محاولة السيدة إيلبيلغي معرفة ما يفعله شقيقها في الخفاء وهو ما يجعلها تكتشف المفاجئة في كونه هو ألباستي الذي يعمل لصالح المغول ويقتل الأتراك من اجل إرضائهم فيما تطلب من ارطغرل قتله بعد ان علمت بخيناته.

بدأت أحداث الحلقة 145 من قيامة ارطغرل بمحاولة اعدام المتمرد دراغوس في وجود ألباستي ورجاله والذي تعهد مع جنود القلعة البيزنطية من انقاذ دراغوس من أيدي ارطغرل ومنع الإعدام وقتل ارطغرل ورجاله وبهذا يكون قد انتهى ارطغرل ومحاربية وتم إنقاذ دراغوس .