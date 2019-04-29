مشاهدة ارطغرل 145 مباشر الجزء الخامس| الحلقة 145 DirilişErtuğrul عبر كافة القنوات الناقلة.. إيلبيلغي...

مشاهدة ارطغرل 145 مباشر، نقدمها لكم متابعينا في هذا الموضوع حيث يتابعها العديد من المشاهدين بشغف شديد لاستكمال الأحداث ويبحثون عن ارطغرل 145 ومنهما ما يلجأ على ارطغرل 145 وبشتى الطرق يحقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة ويبحث عنه الملايين من مختلف الدول العربية وفى الساعات القليلة القادمة يتم عرض ارطغرل 145 وهى الحلقة الأسبوعية للمسلسل التركي التاريخي ارطغرل الذى بات من أهم الأعمال الدرامية في الآونة الآخيرة وأكثرها أرطغرل 145 من قبل الشباب، ولايتوقف نجاح مسلسل قيامة ارطغرل على الوطن العربي وتركيا فقط بل يتابعه الآلاف من مختلف دول العالم لاسيما اليونان وأرمينيا فهو يحكي جزء هام من تاريخ الدولة العثمانية على سلاسل وأجزاء، ويعرض هذه الأيام الجزء الخامس منه وهو الآخير، وحاليًا تتصدر 145 ارطغرل محركات البحث على موقع البحث العالمي “جوجل”، لأجل هذا نقدم لكم متابعينا كافة ترددات حلقة ارطغرل 145 مباشر .

كما حصل مسلسل ارطغرل على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني لعام 2016 إنذاك كان يعرض الجزء الأول فتدور أحداثه بين القرن الـ 13 الميلادي وبين وقتنا الآن، تخاطب الأجيال على مر العصور، كل ذلك جعل العديد ينتظر عرض حلقاته المجمعة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

مشاهدة ارطغرل 145 مباشر

الحلقة 145 ارطغرل الموسم الخامس تعرض مساء الأربعاء من كل أسبوع مجمعة على مدة ساعتين ونصف على شاشة قناة تى أرتي trt التركية، كما تعرض عبر موقع النور الإلكتروني في نفس اليوم وتستطيعون ارطغرل بكل سهولة دون تشويش أو إعلانات، والمتابعون يتوقعون أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والآخير وكشف الجواسيس وسط حالة من التشويق والإثارة.

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تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد قناة دعوة على نايل سات

القناة القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة النايل سات 10727 27500 3/4 أفقي

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 145

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة وطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة دعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

يبحث الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن مشاهدة ارطغرل 145 وكافة حلقات الجزء الخامس ويرجع ذلك للنجاح الساحق الذي حققه المسلسل الفترة الأخيرة من خلال كم الإثارة والتشويق في حلقات الجزء الخامس منذ بداية .

ومن المتوقع من خلال الإعلان الأول والثاني أن تشهد الحلقة 145 قيامة ارطغرل العدن المفاجآت والأحداث ولعل أهمها مقتل بامسي رئيس المحاربين وكشف بيبولات واخبار إيلبيغلي بأن بيبولات أخيها هو ألباستي .