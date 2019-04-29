بث تردد قناة قرطاج بلس  Carthage Plus الجديد عبر الصناعي النايل سات… برنامج المواهب...

الآن تردد قناة قرطاج بلس على النايل سات، Carthage Plus نقدم لكم تردد القناة الرائعة قرطاج بلس الفضائية لمشاهدة باقة من أفضل الأفلام والبرامج المتنوعة ما بين البرامج السياسية والاجتماعية والترفيهية ، فقناة قرطاج بلس تسعي لتقديم أفضل الخدمات التليفزيونية لتلبي احتياجات المشاهدين، حيث أن القناة تعرض برامج تخاطب فيها الشعب التونسي، ونحن مهمتنا تسهيل عليك البحث والعناء الطويل وجلب لك التردد الصحيح للقناة قرطاج بلس، فتابعونا.

قناة قرطاج بلس 2019

تردد قناة قرطاج بلس التونسية الفضائية ، حيث تعد قناة قرطاج بلس من أفضل القنوات على القمر الصناعي النايل سات وتعد مهمة جدا، وهى قناة فضائية متنوعة وتعمل على مدار 24 ساعة بصورة مجانية، وتتميز قناة قرطاج بلس أنها تحافظ جدا على المشاهد ولا تعرض المشاهد الخارجة؛ لذا فان قناة قرطاج بلس مناسبة لكل أفراد العائلة ولا سن تقدم القناة أحيانا أفلام عربية متنوعة مثلا درامية أو رومانسية وأكشن والكثير من الأفلام الرائعة والجميلة، هذا بالإضافة لبرامجها المتميزة التي تجسد أهم الأخبار ومستجدات الأحداث الداخلية بتونس لحظة بلحظة، وهناك شيء آخر يميز قناة قرطاج بلس الفضائية وهو وضوح صورتها وجودة الصورة الخاصة بالقناة بشكل كبير وجيد وكافي لمشاهدة القناة دون تعب او ملل، لتقديمها محتوى متنوع عام، تلبي به متطلبات جميع الفئات العمرية.

برامج قناة Carthage Plus التونسية

كما تعرض ايضا قناة قرطاج بلس الفضائية الرائعة برامجها السياسية التي تعرض فيها أهم الأخبار البلاد في مختلف المجالات، لمتابعة حاله الداخلية بتونس، وتقدم أيضا برامج اجتماعية رائعة للتخاطب مع المجتمع التونسي بشكل خاص والعالم بشكل عام، ونحن اليوم نأتي لكم بتردد هذه القناة الرائعة للاستمتاع بها ومشاهدتها حيث ان القناة كما ذكرنا بالأعلى تقدم باقة من البرامج المتنوعة والأفلام والمسلسلات العربية الشيقة، وبرامج كثيرة جدا أخرى، بالتأكيد ستستمتع بمشاهدتك لهذه القناة الرائعة، ومن أبرز برامج القناة خلال عام 2019:

برنامج: “النوبة تالنت” تقديم الإعلامي سهيل الغيداوي.

برنامج اكتشاف مواهب في الفن الشعبي، بمشاركة لجنة التحكيم المكونة من سمير العقربي وهشام الخذيري وحاتم القيزاني.

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برنامج: وما خفي تقديم الإعلامي ناجي الزعيري

برنامج: الكلمة عندي يقدمه الإعلامي إلياس الغربي.

صفحة قناة قرطاج بلس عبر الفيسبوك

أطلقت قناة قرطاج بلس صفحة رسمية للقناة، لمتابعيها تعرض من خلال كافة أخبار القناة وبرامجها، صفحة قناة قرطاج بلس عبر الفيس بوك.

تردد قناة قرطاج بلس عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

نقدم إليكم التردد الصحيح لقناة قرطاج بلس التونسية، من خلال الجدول الآتي:

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 12168 27500 5/6 عمودي (V)

استقبال قناة Carthage Plus التونسية

تردد آخر لقناة قرطاج بلس يمكن من خلاله استقبال القناة: التردد/ 11657 عمودي/27500

في حال واجهتم أية مشاكل أثناء عملية البحث عن تردد قناة قرطاج بلس الفضائية، نسعد بتقديم كافة المساعدات من خلال موقعنا موقع عرب فور نيوز.