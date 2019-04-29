الان تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم تعتبر قناة المجد للقرآن الكريم من أفضل القنوات المشهورة، والتي لها نسبة مشاهدة كبيرة، ويبحث الكثير عن تردد هذه القناة بشكل دائم حيث تقوم ببث هذه القناة من خلال النايل سات، وعرب سات حيث تقوم هذه القناة تبث القرآن الكريم بأصوات أجمل المشايخ في الوطن العربي دون وجود أي إعلانات أو فواصل حتى يستمتع الجميع في الوطن العربي، وحول العالم بقراءة القرآن الكريم على قناة المجد.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

يمكن الآن لجميع محبي قناة المجد للقرآن الكريم تنزيل هذا التردد على الرسيفر الخاص بكم على النايل سات، ويوجد أيضا على عرب سات، ومتابعة هذه القناة دون حدوث تقطع للبث أثناء مشاهدة هذه القناة، والاستمتاع بصوت القرآن الكريم بأصوات جميلة، ومن أشهر المشايخ في الوطن العربي، والآن يمكنك الحصول على تردد قناة المجد للقران الكريم في الجدول التالي.

القمر التردد الخطأ نايل سات 12053 (h) 3/4 نايل سات 12054 (h) 3/4

قناة المجد للقرآن الكريم 2019

قناة المجد للقرآن الكريم هي قناة فضائية سعودية، وتقوم ببث جميع تلاوات القران الكريم بأصوات عدد كبير من الشيوخ حول الوطن العربي من أهمهم الشيخ الحصري، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ صديق المنشاوي، والكثير من الشيوخ التي تتمتع بأصوات جميلة في قراءة القرآن الكريم، وأهم ما يميز هذه القناة أن تقوم بترجمة القرآن الكريم باللغة الانجليزية.