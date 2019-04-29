“الآن” تعرف على خريطة برامج TEN TV في موسم رمضان 2019

أعلنت قناة TEN TV عن خريطة البرامج والمسلسلات التي سوف تعرضها في شهر رمضان الكريم عبر قناتها المتميزة عام 1440 ه/ 2019 م.

ومن المتوقع أن تعرض القناة مجموعة رائعة من البرامج والمسلسلات، والتي سيحظى بها المشاهدين في شهر الصوم.

أبرز برامج TEN TV في موسم رمضان

بدأت القناة في الإعلان عن برامجها ومسلسلاتها من خلال البرومو الرسمي للقناة، والتي ينتظرها المشاهدين بلهفة واشتياق، تحت عنوان ” رمضان نورنا”.

برنامج مصر جميلة

يعد برنامج مصر جميلة من البرامج الثقافية السياحية، حيث يستضيف أكثر من 56 سائح من دول مختلفة، ويبدأ الحديث عن معالم مصر الجميلة، وطرق الاستمتاع في تلك الأماكن.

برنامج أفلامنا الحلوة

سيعرض البرنامج مدى أهمية صناعة السينما في مصر، كما سيكشف عن أهم 13 فيلماً في صناعة السينما المصرية.

برنامج 20 أكلة جديدة من بيتك ومطبخك في رمضان

سيقوم شيف البرنامج، باستضافة ربة منزل، وتبدأ في طبخ أكلة جديدة متميزة بها، مع إعطاء بعض النصائح للربات البيوت.

برنامج مسرح الجامعة

سوف يكشف عن كواليس مسرح الجامعة بالقاهرة، مع متابعة لأهم المشاهد في المسرحية.

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برنامج كلام بنات

يتحدث البرنامج عن أخبار الفنانين، وأخبار عروض الأزياء، مع أخر صيحات الموضة العالمية 2019، تقديم نرمين شريف – سارة حنفي – نور الصواف.

برنامج شوحها ما تطلبهاش

يقوم شامي وحنفي بتصوير طرق إعداد الأطعمة من بلاد مختلفة، من خلال كاميرة الموبايل.

برنامج عيش وملح

يناقش البرنامج كيف يعيش المسلمون والأقباط أجواء رمضان.

برنامج رحلة الحقيقة

يقدمه الإعلامي د. عمرو الورداني.

مسلسل كابتن عزوز – الجزء الثاني

شاهد الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي ” كابتن عزوز” مع جو ملئ من المغامرة والضحك.

تردد قناة TEN TV عبر القمر الصناعي نايل سات

تحرص قناة TEN TV على تقديم كل ما يطلبه المشاهد العربي، من برامج ومسلسلات على مدار 24 ساعة دون تشويش أو انقطاع، لهذا قررت تحديث إشارة البث من خلال التردد الجديد.