استقبل تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد 2019 مباشر على النايل سات والعرب سات…قناة “MBC...

قناة ام بي سي ماكس، من أبرز قنوات باقة ام بي سى MBC Max” المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية، حيث انطلق تردد جديد لقناة ام بي سي ماكس، كواحدة من أهم وأكبر قنوات “ام بي سي” المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية الأمريكية المميزة الحصرية الأفلام الرومانسية، وأفلام الدراما وأفلام الكوميديا، علي مدار اليوم بشكل مباشر بالمجان، وهي من أكثر القنوات التي تلقي مشاهدة كبيرة من متابعيها بجميع أرجاء الوطن العربي.

والجدير بالذكر أن قناة mbc max هي احدي شبكة قنوات mbc المتخصصة، التي أصبحت من ضمن أكبر الشبكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط ككل، موجه خدماتها للمنطقة، مما جعل إدارة قنوات MBC تسعي دائما بالمحافظة علي مكانتها بين متابعيها في الوطن العربي، مما يجعلها تقوم بتطوير نفسها يومًا بعد يوم ومناقشة مستمرة لما يتم عرضه والمحافظة علي ثقة المشاهدين بها.

عن قناة ام بي سي ماكس “MBC Max”

قناة ام بي سي ماكس “MBC Max” أصبحت من أهم القنوات الشبابية التي تقوم بعرض مجموعة مميزة من الأفلام الأجنبية الحديثة العالمية المترجمة إلى اللغة العربية على مدار الساعة وبلا توقف أو تشفير، وتلقت متابعة الكثير من جمهور العالم العربي بجميع أنحاءه، خاصة يوم نهاية الأسبوع “الخميس” لاختيارها الأفلام المميزة في تلك اليوم، كما اكتسبت القناة شعبية كبيرة وجمهور من محبين الأفلام الأجنبية في فترة قصيرة من بدايتها خصيصًا بسبب أنها مستمرة في عرض الأفلام المشوقة طوال اليوم بدون أي توقف كبعض القنوات الأخرى مما يجعل هذا من أهم أسباب نجاحها.

قنوات ام بي سي “MBC”

” قناة ام بي سي ماكس “MBC Max”، واحدة من قنوات “ام بي سي” تلك الباقة المتنوعة المتكونة من مجموعة مميزة من القنوات التي تجمع بين اهتمامات جميع الفئات والتي تهدف على تقديم محتوي مميز ومن هذه القنوات : MBC1, MBC 2, MBC3, MBC4, MBC Action:

– قناة ام بي سي أكشن “MBC Action”: تعد من بين أكثر قنوات ام بي سي انتشارا وهى قناة متخصصة في الأفلام الأمريكية الأجنبية، ولاقت نجاحًا كبيرا منذ بدايتها حتى ذلك اليوم.

– قناة ام بي سي 2 “MBC 2”: من القنوات المفضلة لأغلب الفئات العمرية في العالم العربي نظرًا لتخصصها بمجموعة مميزة من أفضل الأفلام الأجنبية كأفلام التراجيدي والدرامي والكوميدي والأكشن وغيرها.

– قناة ام بي سي 3 “MBC 3”: واحدة من أقدم وأشهر قنوات الأطفال المعروفة، استطاعت منذ بدايتها بأن تجذب الكثير من محبين أفلام الأنمي “الكارتون” خاصة الأطفال من خلال برامجها المميزة وأفلام الرسوم المتحركة.

برامج قناة ام بي سي ماكس “MBC Max”

اسم البرنامج المحتوى برنامج Hollywood Buzz: Advertisements هو برنامج يعرض أخبار نجوم عالم هوليوود، من خلال الأخبار والشائعات الخاصة بالمشاهير، كما ويستعرض أهم تطورات عروض عالم هوليوود، ويقدم تقارير عن المهرجانات السينمائية الأكثر شهرة في العالم. برنامج Scoop with Raya تقديم المذيعة: ريا أبي راشد التي تقدم المقابلات الحصرية مع أشهر وألمع النجوم العالم. برنامج Entertainment Tonight: برنامج تلفزيوني يعرض يومياً على مدار نصف ساعة، ليقدم كافة الأخبار الفنية والترفيهية. برنامج Films & Stars: يعرض أخبار عالم الأفلام بهوليوود. برنامج Action Zone: يعرض بصفة مستمرة أخبار أحدث الأفلام والعروض الأولى في العالم، كما يقدم المقابلات الحصرية، مع النجوم الأفلام الجديدة.

ويمكن لعشاق مشاهدة قناة ام بي سي ماكس متابعة مواعيد بث البرامج والأفلام من هنا.

تردد قناة ام بي سي ماكس “MBC Max” على قمر النايل سات

اسم القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11560 27500 عمودي النايل سات 11938 27500 عمودي

ترددد قناة ام بي سي ماكس “MBC Max” على قمر عرب سات 2019

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز عرب سات 11270 أو 11919 عمودي 27500

تردد آخر على قمر الصناعي عرب سات: 12284 عمودى ( V ) معامل ترميز 27500

تردد آخر على نايل سات: تردد 11938 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة ام بي سي ماكس “MBC Max” على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.