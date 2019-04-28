استقبل قناة الأماكن الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات….. ترددد قناة Al Amaken الجديد 2019

تردد قناة الأماكن الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات، قناة الأماكن البدوية هي قناة عربية سعودية، تبث عبر القمر الصناعي النايل سات على مدار 24 ساعة، بدون تشفير، لتقدم محتوى باقة متنوعة من البرامج ذات المنظور الثقافي التراثي البيئي، حيث تعتبر قناة الأماكن البدوية من أولي القنوات التي تخصص في عرض التراث الثقافي الموروث في الشرق الأوسط، وهي من أهم القنوات المفضلة لدي الكثير من المشاهدين ويقومون بالبحث عنها دائما لمتابعيها، فهي من القنوات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن خلال مقالنا سنوافيكم بعرض احدث تردد لقناة الاماكن البدوية ، تابعونا وقناة الأماكن البدوية.

نشأة قناة الأماكن البدوية

تم تأسيس القناة في عام ٢٠١١، وكان السبب وراء نشأة القناة هو إحياء التراث السعودي وكل ما يتعلق به من شعر وأدب وفن، وتم انطلاق البث من العاصمة السعودية مدينة الرياض، حيث تعمل علي تقديم البرامج المتنوعة والمختلفة التي تعمل علي أحياء التراث العربي الأصيل التابع لشبه الجزيرة العربية.

أهم البرامج المذاعة علي قناة الأماكن البدوية

تقدم قناة الأماكن باقة متنوعة من البرامج ذات الطابع التراثي الحضاري الثقافي، حول الثقافة والموروث الحضاري، من تلك البرامج:

برنامج علوم الرجال.

برنامج هو بذاته.

برنامج مع البادية.

برنامج أسواق الإبل.

برنامج مهرجان.

برنامج جولة في مدينة.

برنامج ملاك فحول الابل

برنامج مخيمات.

برنامج علوم السوق.

برنامج رحيل ملاك الإبل.

برنامج جنودنا علي الحدود.

برنامج نبراس الأماكن.

بالإضافة إلي ذلك تقوم القناة بعرض المهرجانات التراثية وتقدم تغطية كاملة وخاصة لجميع المسابقات والمناسبات الأخري علي الأقمار الصناعية النايل سات طوال اليوم بالمجان وبدون توقف او انقطاع أثناء المشاهدة.

قناة الأماكن عبر الإنترنت

قناة ألأاماكن البدوية يمكن متابعة القناة عبر موقعها الرسمي عبر اليوتيوب، أو عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة مواعيد إذاعة برامجها المتنوعة ، ويمكن يمكنكم التمتع بمشاهدة القناة من خلال إدخال التردد الصحيح لها عن طريق جهاز الرسيفر الخاص بكم:

أحدث تردد لقناة الأماكن 2019