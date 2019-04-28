“استقبل” تردد قنوات روتانا الجديد على النايل سات 2019 “سينما – دراما –...

سنكون معكم من تلك المقالة من اجل معرفة تردد جميع قنوات روتانا على النايل سات، حيث أن مجموعة قنوات روتانا تضم العديد من القنوات الغنائية وقنوات الأفلام والمسلسلات/ وهي قنوات روتانا كليب، وروتانا خليجية وروتانا سينما وروتانا كلاسيك وروتانا خليجية وروتانا مصرية وروتانا دراما، حيث ان جميع القنوات متخصص سواء سواء محتوى ترفيهي معين، او في الشأن المصري أو الشأن الخليجي.

تردد قناة روتانا دراما

قناة روتانا دراما تعرض العديد من المسلسلات المصرية والخليجية والتركية والهندية المدبلجة على شاشتها.

تردد قناة روتانا سينما

قناة روتانا سينما هي قناة الأفلام العربية المفتوحة الأشهر على النايل سات حيث تقوم القناة بعرض الأفلام المصرية على مدار الساعة وخاصة أفلام الألفية الجديدة، وتعد قناة روتانا سينما القناة الأشهر حالياً بين قنوات الأفلام العربية وتبث بشكل مفتوح نظراً للفارق الكبير في جودة الشاشة.

التردد معدل الترميز FEC 11296 (h) 27500 3/4

تردد قناة روتانا كلاسيك

تعرض قناة روتانا كلاسيك أفلام لزم الجميل الأبيض والأسود والأفلام والمسرجيات القديمة، وكانت تسمى سابقاً قناة روتانا زمان قبل أن تتحول في 2012 إلي روتانا كلاسيك.

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التردد معدل الترميز FEC 11296 (h) 27500 3/4

تردد قناة روتانا

يوجد قناتين على نفس التردد متخصصان في الأغاني هي قناة روتانا الغنائية وروتانا كليب، وتتخصص القناة في عرض أحدث أغاني النجوم المصورة بنظام الفيديو كليب.

التردد معدل الترميز FEC 11296 (h) 27500 3/4

تردد قناة روتانا خليجية

قناة روتانا خليجية هي قناة مهتمة فقط بالشأن الخليجي ويظهر ذلك جلياً من المسلسلات الخليجية على شاشة القناة بالإضافة إلي البرامج الحوارية والإخبارية المهتمة بالمواطن الخليجي.

تردد قناة روتانا مصرية

هي قناة تختص بالشأن المصري وتهتم أكثر بالمحتوي الشبابي الترفيهي والمسلسلات المصرية، وتمتاز القناة ان الفواصل الإعلانية بها قليلة للغاية.

هذا هو تردد قنوات روتانا الجديد على النايل سات 2019 “سينما – دراما – مصرية – خليجية – كلاسيك – كليب” تحديث 2019، حيث تعد القنوات أحد أشهر القنوات العربية.

في خلال تلك المقالة حاولنا توضيح كل شيء يخص ترددات قنوات روتانا الفضائية على القمر المصري نايل سات، وهذا هو تردد شهر أبريل 2019.