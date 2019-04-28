“استقبل” تردد قناة المولد الجديد على القمر الصناعي نايل سات…لعرض أروع فيديو كليب...

قناة المولد الفضائية، لمتابعة أجمل الأغاني الشعبية 2019، نستعرض معكم اليوم قناة مصرية عربية، يظهر من اسمها أنها شعبية حتى النخاع، فهي قناة المولد ذات الطابع الشعبي المتميز، الذي يعشقه الكثير من الصغار والكبار، بمختلف أعمارهم، فالتراث الشعبي الفلكلوري المتنوع ذات طابع خاص يميل إليه قطاع جمهوري كبير في مصر والمنطقة العربية، فقناة المولد وجدت لتقوم بعرض الأغاني والمهرجانات الشعبية طوال اليوم بشكل مباشر بدون انقطاع أو تشفير للبث على مدار 24 ساعة، حيث يمكنكم متابعتها من أي دولة في العالم.

تردد قناة المولد الجديد

تردد قناة المولد الجديد ، قناة المولد تقدم أفضل الأغاني الحصرية المتميزة، لمحبي متابعة ذلك النوع الشعبي من الأغاني المفضلة، فهي تسعى دائما للتجديد والتميز لتصبح من أولى القنوات العربية الرائدة في المجال الأغاني ذات الصورة الشعبية المتميزة، ومما ميز قناة المولد وجعلها تحظى بأعلى نسبة مشاهدة، تميزها في عرض الأغاني بصورة الفيديو كليب الذي يصور الأغنية بشكل جميل يبرز جمالها، بالإضافة لعرضها مقاطع من أغاني الأفلام ، لذا استطاعت قناة المولد أن تخطف قلوب الكثيرون من محبي مشاهدة الأغاني الشعبية لكبار المطربين والمطربات الشعبين في مصر والوطن العربي.

كيفية استقبال تردد قناة المولد 2019

قناة المولد يتابعها العديد من المشاهدين، الذين يبحثون عن متابعة أحدث وأجدد الأغاني الشعبية، التي تظهر بصفة مستمرة لكبار نجوم الأغنية الشعبية، بالإضافة لفلكلور المهرجانات الذي ظهر مؤخرا، وأصبح له قاعدة جماهيرية عريضة، والآن يبحث عن تردد قناة المولد الكثير من عشاق الأغنية الشعبية، لذا سوف نقدم لكم البيانات اللازمة للحصول على القناة لمتابعة أفضل وأروع الأغاني المتنوعة والمفضلة، لدى الجمهور العربي حول العالم، من خلال الجدول الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11257 27500 3/4 أفقي

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة المولد 2019 على مدار الساعة، فتابعونا.