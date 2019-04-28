“الآن” أحدث تردد قناة تيلي تشاد Tele Tchad HD على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة تيلي تشاد Tele Tchad HD ، تعتبر قناة تيلي تشاد واحدة من أفضل القنوات الوطنية لدولة تشاد فى وسط إفريقيا التى تعمل على قمر نايل سات الصناعي، وتبث برامجها باللغة العربية إضافة إلى اللغة الفرنسية أيضًا، وتقوم بعرض برامجها المتنوعة على مدار اليوم بدون انقطاع مثل برامج الأخبار والبرامج الترفىهية والدينية وبعض المجالات الآخرى المختلفة، وتقدم بث هذه البرامج خلال النايل سات بشكل مجاني بدون اشتراكات شهرية.

عن قناة تيلي تشاد

انشأت قناة تيلي تشاد فى عام 1987 وهى من أقدم القنوات الفضائية القديمة وأيضا هى أول قناة تقوم ببث برامجها لشعب تشاد بشكل مجاني لتساعد شعبها على الاطلاع على الأخبار المحلية والعالمية وقد بدأت رحلتلها باللغة الفرنسية فقط ومع مرور الوقت بدأت القناة تلقي نجاحًا كبيرًا وتلقت إعجاب الكثير فأضافت إلي بث برامجها اللغة العربية أيضًا ليستطيع من لا يتحدث الفرنسية أن يتابع كل برامجها بشكل مجاني، فقد تم إنشاء هذه القناة بشكل تطوعي لنشر الأخبار بشكل مباشر غبر شاشتها فى وسط إفريقيا.

قناة تيلي تشاد والبث المباشر

برغم نجاح القناة وكسب ثقة الكثير من المشاهدين إلا أنها لم تقدم بث مباشر عبر شبكة الإنترنت، ويأمل الكثير من المشاهدين بان يكون فى المستقبل القريب موقع رسمي للقناة وتقدم خدمة البث الحي بشكل مجاني.

تغير تردد قناة تشاد الفضائية

جاء تغيير تردد قناة تيلي تشاد بتردد آخر جديد من أجل زيادة قوة البث خلال القمر الصناعي نايل سات، حتي يتسنى لمتابعيها مشاهدة جميع برامجها المتنوعه كالإخبارية والدينية والمجالات الأخري بدون أي تشويش او ضعف فى الإرسال على مدار اليوم أولًا بأول بدون أي توقف، وإليكم التردد الجديد للقمر الصناعي نايل سات لتستطيع ضبطه ومشاهدة القناة بدون اي تشويش.

تردد قناة تيلي تشاد 2019