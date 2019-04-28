القنوات الناقلة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد...

القنوات الناقلة مباراة الزمالك والنجم الساحلي ، يستضيف اليوم ملعب برج العرب مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إطار جولات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبالتحديد دور الذهاب، والذي سيحاول كل فريق من تلك الفرق الفوز في هذا اللقاء، حتى يطمئن قبل مباراة الإياب المقبلة، والتي ستكون على ملعب النجم الساحلي في تونس.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وسيواجه الزمالك اليوم النجم الساحلي في مباراة صعبة للغاية على كل فريق، حيث أن نادي الزمالك قد تمكن من التأهل بعد أن استطاع أن يتغلب على فريق حسنية أكادير، في الوقت الذي يأتي فيه النجم الساحلي من بطولة كبيرة مثل بطولة كأس زايد للأندية الأبطال وهو حاصل عليها، ومتغلب على فريق كبير من نادي الهلال السعودي.

وسنرى اليوم من سيتمكن من الفوز في تلك المباراة، ليتمكن من الصعود بعد المباراة القادمة إلى الدور النهائي، وبالتالي يحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2019 عن جدارة واستحقاق.

وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرة اليوم من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى، والتي حصلت على حقوق بث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وتذاع اليوم المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، مع مراعاة فروق التوقيت في المدن والعواصم العربية الأخرى.