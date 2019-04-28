الارشيف / ترددات

تردد قناة العين 2019 IEN TV الجديد على نايل سات وعرب سات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تردد قناة العين 2019 IEN TV الجديد على نايل سات وعرب سات نقدمه لكم في هذا الموضوع للتمتع بما تبثه قناة العين على شاشتها من دورس ومحاضرات في مختلف المجالات، فهى واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في المملكة العربية ، ويتابع العديد دورس قناة عين التعليمية لاعتمادها على أسلوب الشرح المبسط من قبل كوادر التعليم في المملكة العربية السعودية لمختلف المراحل الدراسية، ويبحثون عن تردد قناة العين 2019 IEN TV الجديد على نايل سات باستمرار، وتدخل قناة عين ضمن 12 قناة تعليمية أطلقتهما وزارة التعليم السعودية لدعم أبنائها وبناتها بما يعمل على النهوض بالمنظومة التعليمية ومواكبة التطور التكنولوجي.

 

تردد قناة العين 2019 IEN TV

تردد قناة العين 2019 IEN TV

 

تردد قناة العين 2019 IEN TV الجديد

نقدم تردد قناة العين 2019 IEN TV الجديد لضبطه على أجهزتكم من خلال  رموز الجدول التالي:

القمر الصناعي  التردد   معدل الترميز الاستقطاب
النايل سات   11564   27500 أفقي
عرب سات 12437  27500 عمودى

 

 رابط قناة عين على اليوتيوب

توفر قناة عين  التعليمية أرشيف كامل لمختلف الدورس والقنوات التى تقدمها عبر شاشتها على موقعها الإلكتروني للحصول على الدروس  يرجي الدخول على  من هنا

 

كما  يمكنكم مشاهدة قناة البث الإلكتروني على يوتيوب من خلال الرابط التالي: http://www.ientv.edu.sa/

Advertisements

 

قناة عين يوتيوب

https://www.youtube.com/ientv2

 

قناة عين التعليمية

بمجرد  ضبط تردد قناة العين 2019 IEN TV الجديد على نايل سات وعرب سات تتمتعون بالمحاضرات التى تعرضها على شاشتها وتغنيكم عن الدورس الخصوصية، وقد دعا وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى بتقديم الدعوة لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للاستفادة من قنوات عين  دروس التي تتبع وزارة التعليم من أجل مواكبة المقررات الدراسية.

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا