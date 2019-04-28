شاهد أرطغرل 145 مترجم عبر موقع النور تي في “نهاية دراغوس”..تابع قيامة أرطغرل...

شاهد أرطغرل 145 مترجم عبر موقع النور يرغب الحصول على رابط الحلقة عشاق متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الجزء الخامس وخاصة أن موقع النور الإلكتروني يعرض الحلقة مترجمة ومدبلجة بالعربية، ويعتبر قيامة أرطغرل أعلى المسلسلات التركية مشاهدة في مختلف دول العالم، ويستطيع متابعيه مشاهدة أرطغرل 145 مترجم عبر موقع النور عقب ساعتين من إذاعتها على قناة trt1 تي آر تي التركية وتذاع الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الأربعاء من كل أسبوع الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تركيا ومصر، كما حصلت مجموعة من القنوات على حقوق بث حلقات قيامة أرطغرل مترجمة.

يضم مسلسل قيامة أرطغرل العديد من نجوم الدراما التركية ومن أبطال أرطغرل الجزء الخامس دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا وديم بالتيش وعثمان سويكوت، جاء مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من تأليف محمد بوزداغ وإخراج متين قوناي وإنتاج تيكدين فيلم.

يكثر البحث في ذلك التوقيت من قبل متابعي مسلسل قيامة أرطغرل على ترددات القنوات الناقلة أرطغرل145 الجزء الخامس لضبط أجهزتهم القنوات الناقلة أرطغرل 145 الجزء الخامس وانتظار بث الحلقة الجديدة.

اسم القمر الصناعي القناة التردد النايل سات قناة قطر 10971 النايل سات قناة الشرق 11137 / 12604 النايل سات قناة دعوة 10727 النايل سات قناة اليرموك 11678 النايل سات قناة فور شباب 11137 النايل سات قناة وطن 11012 نايل سات Qatar TV 10719 سهيل سات Qatar TV 11604 Türksat 42°E TRT 1 HD Turkey 11054

شاهد أرطغرل 145 مترجم عبر موقع النور

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وسوف نقدم لكم كل ما يخص مشاهدة أرطغرل 145 مترجم عبر موقع النور لحظة بلحظة ونرصد توقعات الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس.

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة الوطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة الدعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

عرضت الحلقة الجديدة من قيامة أرطغرل 145 على قناة تي ار تي1 ومن المزمع أن يتم ترجمتها وطرحها على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية الى اللغة العربية بعد ساعة من إنتهائها على قناة تي ار تي1.

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث المثيرة والشيقة والتي جذبت المشاهدين وجعلتهم ينتظرونها بشغف منذ تم الإعلان عنها في الإعلان الأول والثاني من ارطغرل 145