dmc drama frequency تردد دي إم سي دراما .. قنوات دي إم سي الفضائية المجانية على النايل سات

تقدم قناة DMC DRAMA في شهر رمضان من كل عام عدد من المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني والتي تحظى على إعجاب الجمهور في جميع أنحاء العالم، حيث يزداد عدد المشاهدين على متابعة القناة في هذا الشهر الكريم، ومن خلال هذه المقالة سننقل لكم تردد قناة DMC DRAMA على القمر الصناعي النايل سات وأهم المسلسلات التي ستعرض عليها في رمضان 2019.

قناة DMC DRAMA

تعد قناة DMC DRAMA واحدة من شبكة قنوات DMC والتي انطلقت في عام 2017، وقد حققت منذ انطلاقها نجاح كبير وتمكنت من تحقيق نسب مشاهدات قياسية وأصبحت من أهم القنوات التليفزيونية المتخصصة في عرض المسلسلات المصرية.

اهتمت قناة DMC DRAMA في بداية انطلاقها بالمسلسلات الحصرية التي تعرض لأول مرة مثل مسلسل الطوفان والأب الروحي، كما اهتمت بالجانب الاجتماعي عند الجمهور فقد استطاعت في الفترة الأخيرة أن تجذب ملايين المشاهدين على متابعتها بعد عرضها للجزء الأول والثاني لمسلسل أبو العروسة.

المسلسلات التي ستعرض على قناة DMC DRAMA في رمضان 2019

كشفت القناة في الأيام الأخيرة عن أهم المسلسلات التي ستعرض على شاشتها من خلال عدد من البروموهات الدعائية لهذه المسلسلات وهي:- مسلسل علامة إستفهام، مسلسل الواد سيد الشحات، مسلسل حكايتي، مسلسل طلقة حظ، مسلسل زلزال، مسلسل ابن الأصول.

تردد قناة DMC DRAMA