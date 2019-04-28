تحديث تردد قناة النهار 2019 على النايل سات بدون تشفير.. باقة قنوات النهار لمتابعة البرامج الهامة

نتابع معكم في هذه المقالة تردد قناة النهار على القمر الصناعي النايل سات وأهم المسلسلات التي ستعرض على شاشتها في رمضان 2019، حيث تعد قناة النهار واحدة من أهم القنوات التليفزيونية في الوطن العربي والتي استطاعات ان تكون لها قاعدة كبيرة من المشاهدين في جميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط.

قناة النهار

اهتمت القناة منذ بداية انطلاقها على تقديم محتوى إعلامي متكامل يضم الأخبار المحلية والعالمية والبرامج الدينية والاجتماعية والرياضية بالإضافة إلى البرامج الحوارية والمسلسلات، على أن يتناسب هذا المحتوى مع عادات وتقاليد مجتمعنا العربي.

تضم شبكة قناة النهار عدة قنوات وهي قناة النهار دراما، النهار سينما، النهار رياضة، النهار اليوم، النهار إنتي، النهار أون 1 و2، وتعتمد القناة في عرض محتواها على أحدث التقنيات بحيث يصل الصوت والصورة للمشاهد بجودة عالية وبدون أي تشويش.

تضم قناة النهار نخبة من الإعلاميين المتميزين والمعروفين الذين يقدمون أشهر البرامج سواء الدينية أو الاجتماعية مثل محمود سعد ودعاء فاروق وغيرهم.

المسلسلات والبرامج التي ستعرض على قناة النهار في رمضان 2019

كشف القناة عبر البروموهات المعروضة على شاشتها على البرامج والمسلسلات التي ستعرض في السباق الرمضاني القادم، ومن أهم المسلسلات: الزوجة 18، سوبر ميرو، مملكة الغجر، زودياك، السهام المارقة.

تردد قناة النهار