تردد قناة ام بي سي مصر الأولى والثانية MBC Masr 2019 على النايل سات .. باقة ام بي سي لمتابعة الأعمال...

نتابع معكم في هذه المقالة تردد قناة إم بي سي مصر 1 و2 على القمر الصناعي النايل سات لتتمكنوا من مشاهدة أهم المسلسلات التي سيتم عرضها في السباق الرمضاني هذا الموسم بجودة عالية وبدون أي تشويش، تعد قناة إم بي سي مصر واحدة من أهم القنوات التليفزيونية التي تهتم بالشارع المصري بشكل كبير، فهي تقدم مسلسلات مصرية وبرامج وأخبار تهم المشاهد المصري.

قناة إم بي سي مصر

تتبع قناة إم بي سي مصر لمجموعة قنوات الإم بي سي التي بدأت في البث في نوفمبر 2012، وجذبت ملايين المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي وبالأخص المشاهد المصري نظراً لما تعرضه من أخبار وبرامج تهمه بشكل كبير.

من أهم الأسباب التي جعلت قناة إم بي سي مصر من أهم القنوات التليفزيونية هي حرصها الدائم في عرض محتواها على التمسك بالعادات والتقاليد في مجتمعنا العربي، لذا حظت بمشاهدات مرتفعة من الأسر العربية، كما إنها تستخدم أحدث التقنيات لعرض المحتوى بدون أي تشويش أو تشفير كالاتش دي والسي دي.

تردد قناة إم بي سي مصر 1

القمر الصناعي: النايل سات

الاستقطاب عمودي

التردد 12015

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة إم بي سي مصر 2