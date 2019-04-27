تردد قناة الرياضية السعودية SPORT KSA الجديد أبريل 2019 | مباريات دوري بلس .. الناقلة مباريات الدوري...

تردد قناة الرياضية السعودية KSA وجداول مباريات دوري بلس والتي سحبت البساط من تحت أقدام تردد قناة برو فقد استحوذت قناة الرياضية السعودية KSA على كامل اهتمام الساحرة المستديرة بالمملكة العربية السعودية، أصبحت قناة الرياضية السعودية خلال فترة قصيرة هي القناة الرياضية الأولى من حيث المشاهدة بالمملكة السعودية، لذلك فقد حرصنا على إضافة هذا التقرير الشامل عن ترددات قنوات الرياضية السعودية، وذلك على جميع الأقمار الصناعية التي يتم منها بث محتوى باقة قنوات الرياضية السعودية.

كما سنتابع بصقة دورية تحديث هذا التقرير بمباريات الدوري السعودي للمحترفين وموعد إقامة المباريات، وكذلك بإضافة جدول ترتيب الدوري السعودي بنهاية كل جولة من جولات الدوري السعودي للمحترفين، وسنعرض جداول تفصيلية لجميع ترددات الرياضية السعودية على الأقمار نايل سات وعرب سات بكافة التقنيات، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع الأحداث الرياضية الهامة على أفضل باقة قنوات عربية بالوطن العربي.

ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديدة

قناة الرياضية السعودية KSA 1

قناة الرياضية السعودية KSA 2

قناة الرياضية السعودية KSA 3

قناة الرياضية السعودية KSA 4

ترددات قنوات الرياضية السعودية KSA والدوري السعودي للمحترفين

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز جودة التقنية نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD نايل سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 12284 عمودي 27500 العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عادية SD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 7

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جدول مباريات الدوري السعودي الجولة 29 دوري بلس

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة 29 دوري بلس

تردد قناة الرياضية السعودية على القمر بدر

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ بدر 6 11976 أفقي 27500 5/6

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وسنتابع معكم بصفة مستمرة وتحديث دائم لجدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك جدول ترتيب الدوري السعودي عقب كل جولة، كما سيعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات للإجابة على جميع استفساراتكم. ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة