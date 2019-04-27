اضبط تردد قناة دعوة | استقبل التردد الاحدث للفضائية الجديدة عبر قمر نايل سات 2019 – تابع...

نعرض لحضراتكم زوارنا الأفاضل تردد قناة دعوة وذلك للتعرف على التردد الجديد للفضائية، إذ نعرض بعض اللمحات الخاصة بالقناة لمتابعة القناة المتميزة المنوطة بعرض أفضل البرامج والمسلسلات الدينية القيمة عبر شاشتها، كما نبقى معكم في متابعة عرض تردد قناة دعوة الفضائية 2019 من أجل مساعدتكم في ضبط أجدد تردد للقناة عبر الأقمار الصناعية بشكل صحيح في محاولة للاستمتاع بمختلف البرامج التي تقدمها عبر شاشتها بشكل متجدد.

نرصد من أجلكم جميع الباحثين عن التردد الخاص بالقناة التردد الجديد لمتابعة القناة عبر النايل سات، حيث يمكنكم التقاط إشارة القناة من خلال المعلومات المرفقة بالجدول، وبعد نجاحكم في ضبط تردد القناة يمكنكم الآن متابعينا مشاهدة كافة برامج القناة بالإضافة لمتابعة البث الحي ومتابعة المسلسلات المعروضة ومنها المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل.

نواصل معكم زوارنا الكرام معرفة التردد الخاص بقناة دعوة الفضائية، تلك القناة التي تحظى بمشاهدة الآلاف من متابعي المسلسل التاريخي “قيامة أرطغرل” حيث نقوم خلال تقريرنا التالي بتقديم المزيد من المعلومات حول القناة، بالإضافة لتقديم تغطية خاصة لبرامج القنوات المذاعة عبر شاشة القناة.

نقدم لكم متابعينا الكرام عرضا تفصيليا حول قناة دعوة الفضائية من خلال القمر الصناعي النايل سات 2019، حيث نقدم لحضراتكم خلال تقريرنا بالعرض التفصيلي جميع المعلومات عن القناة بالإضافة للتردد الخاص بالقناة عبر الجدول المرفق بالمقال التالي، الآن يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة القناة من خلال ضبط ترددها وفقا للمعلومات بالجدول لاستقبال القناة ومشاهدة برامجها المذاعة.

تردد قناة دعوة

نتعرف معكم على تردد قناة دعوة الجديد عبر النايل سات والعرب سات، تلك القناة المهتمة ببث البرامج الدينية لأهم المشايخ في الوطن العربي، كما تعمل القناة على التعريف بالإسلام من خلال برامجها التي تقدم المعلومات عن الإسلام وتعاليمه من خلال مجموعة من العلماء والمشايخ.

تبث قناة دعوة الفضائية البرامج الإسلامية البعيدة عن التعصب التام بالإضافة إلى تفسير الآيات القرآنية بكل سهولة ويسر والتطرق لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرح والتفسير ، ويعرض عبر شاشتها كثير من البرامج الدينية مثل برنامج “كنوز قرآنية” وبرنامج “ومضة”.

تردد قناة دعوة عبر نايل سات

يمكنكم الآن معرفة التردد الجديد لقناة دعوة الفضائية من خلال موقعنا، حيث نعرض تردد القناة لمشاهدتها دون تشويش أو تقطيع لمشاهدة البرامج الدينية والترفيهية والثقافية، فالقناة تهتم بالمسلسلات التاريخية والدينية حيث عرضت عبر شاشتها مسلسل قيامة أرطغول بأجزائه الأربعة ويعرض حاليا الجزء الخامس.

القناة القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة النايل سات 10727 27500 3/4 أفقي قناة دعوة (جديد) النايل سات 12687 27500 3/4 أفقي

تردد قناة دعوة 2019

بعد ضبط التردد يمكنكم أيضا مشاهدة البرامج الحوارية المهتمة بقضايا المجتمع وبرامج السنة النبوية وأهل البيت ونساء الصحابة الكرام، هذا ولا تقتصر برامج القناة على الدين فقط بل تتطرق لبرامج المنوعات كالطفل والمرأة لتشمل جميع جوانب الإنسانية.

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يمكن لجميع المشاهدين الآن مشاهدة برامج القناة خاصة لراغبى المعرفة والتفقه في الدين الإسلامي من خلال البرامج المقدمة من قبل العلماء والمشايخ المتخصصين بعيدا عن مظاهر العنف والتعصب.

عرض مسلسل قيامة أرطغول

قناة دعوة يعرض عبر شاشتها هذا العام المسلسل التاريخي تركي الأصل “قيامة أرطغول” وذلك في موسمه الخامس وفقا للأوقات التالية:

الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءا

ويعاد الجمعة في تمام الساعة 12:30 ظهرا

تابعوا تردد القنوات من خلال موقعنا لمشاهدة البرامج والمسلسلات الدرامية الهامة

يمكنكم الآن أعزائنا ضبط التردد الخاص بقناة دعوة عبر النايل سات حتى تتمكنوا من متابعة جميع حلقات المسلسل التاريخي والذي يعرض حاليا عبر شاشة القناة يوم الخميس مصحوبا بالترجمة المتميزة بعد عرض المسلسل عبر شاشة القناة التركية يوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أنه يتم خلال هذه الأيام إذاعة الجزء الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة داخل وخارج تركيا، فقد تم إذاعة الحلقة 11 عبر شاشة القناة وينتظر حاليا عرض الحلقة الجديدة 135 عبر شاشتها استكمالا لصراع الحلقة الماضية.

نحيط علم سيادتكم زوارنا الكرام بأنه قد تم تغيير تردد قناة دعوة لتردد آخر وقد أرفقناه لحضراتكم خلال الجدول المنوط بمعرفة التردد خلال تقريرنا التالي يمكنكم الآن اشتقبال إشارة القناة بعد ضبط التردد الجديد كما هو موضح.