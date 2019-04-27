تابع”الأن” تردد قناة دبي سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات 2019/ لمتابعة مباريات الدوري...

تعتبر قناة دبي سبورت، من أهم القنوات الإماراتية، حيث أنها تحت رعاية الدولة، وهي إحدي المؤسسات التي تتبع مؤسست دبي الإعلامية، وتقوم قناة دبي سبورت 2 بنقل أهم البطولات العربية والدولية، وتنقل الدوري الإماراتي مع الإهتمام بأهم الأحداث والفاعليات، التي تهم عشاق الرياضة وخاصاً عشاق الكرة المستديرة كرة القدم، وتعمل ايضاً القناة علي تنمية مهارات الشباب الإماراتي، وترسيخ مفهوم حب الرياضة بكافة أنواعها.

تهتم قناة دبي 2 بجمهورها ومتابعيها، وتقدم لهم مباريات كرة القدم والمسابقات الأخري علي الساحة، ونظراً لأن القناة مجانية،فيبحث عنها الكثيرين من عشاق الرياضة، ليتابعوا كل جديد من أخبار وأحداث رياضية، وقد وفرنا لكم التردد الصحيح لسهولة متابعة القناة.

مباريات اليوم

الوصل/ الجزيرة الساعة 4 عصراً الإسبوع الثاني والعشرون بني ياس/ العين الساعة 4,5 عصراً الإسبوع الثاني والعشرون

تبث قناة دبي سبورت 2 إرسالها، من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتهتم القناة بمشاهديها وتوفر لهم إرسال للقناة جيد الصورة والصوت، حيث تهتم القناة بتوفير كافة التقنيات الحديثة، لتظهر قناة دبي سبورت 2 بمستوي راقي ومتميز، وتجذب عشاق الرياضة لمتابعتها والبحث عن ترددها، حيث أنها قناة مجانية ليس لها إشتراك، وتقدم محتوي متميز وعلي مدار اليوم.

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تردد قناة دبي سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12410 H 27500 نايل سات

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أهم ما تقدمه قناة دبي سبورت2 الرياضية 2019

تقوم قناة دبي سبورت، بمتابعة أهم البطولات العربية والدولية، ومنها (دوري الإمارات لكرة القدم – مباريات كأس الخليج العربي- كأس دبي للخيول- بطولة دبي المفتوحة للتنس- بطولة العالم للزوارق السريعة) وتتنافس قناة دبي سبورت 2 مع باقي القنوات الرياضية، التي تبث من الإمارات أو القنوات الأخري من خارج الإمارات، ولها جمهورها العاشق لمتابعة المباريات علي شاشتها المتميزة.