قناة ام بي سي العراق mbc Iraq لمشاهدة برنامج Arabs GoT talent الموسم السادس 2019

قناة أم بي سي العراق الجديد من أفضل القنوات السعودية التي انضمت منذ فترة قريبة جدًا إلى القنوات السعودية والتي تكون من اهم القنوات التابعة للشيخ وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز وهو مؤسس مجموعة قنوات ام بي سي العربية.

حيث تثبت هذه القناة مكانتها بين جميع القنوات العربية في دبي بالإمارات العربية، ومنذ أن تم ظهور قناة ام بي سي العراق شاهدت العديد من النجاحات في أيام بسيطة جدًا.

كما أنها أصبحت من أشهر القنوات المتنوعة التي تحكي جميع الأحداث في شوارع العراق، كما انها تقوم ببث العديد من المسلسلات المصرية، وتقوم بعرض برنامج أرب جوت تالنت.

تردد قناة أم بي سي العراق mbc iraq:

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