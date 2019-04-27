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قناة ام بي سي العراق mbc Iraq لمشاهدة برنامج Arabs GoT talent الموسم السادس 2019

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قناة أم بي سي العراق الجديد من أفضل القنوات التي انضمت منذ فترة قريبة جدًا إلى القنوات السعودية والتي تكون من اهم القنوات التابعة للشيخ وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز وهو مؤسس مجموعة قنوات ام بي سي العربية.

حيث تثبت هذه القناة مكانتها بين جميع القنوات العربية في دبي بالإمارات العربية، ومنذ أن تم ظهور قناة ام بي سي العراق شاهدت العديد من النجاحات في أيام بسيطة جدًا.

كما أنها أصبحت من أشهر القنوات المتنوعة التي تحكي جميع الأحداث في شوارع العراق، كما انها تقوم ببث العديد من المسلسلات المصرية، وتقوم بعرض برنامج أرب جوت تالنت.

قناة ام بي سي العراق mbc Iraq

قناة ام بي سي العراق mbc Iraq

تردد قناة أم بي سي العراق mbc iraq:

نجد ضغط كبير في البحث على تردد قناة ام بي سي العراق mbc Iraq، بأعلى التقنيات، لهذا نوفر عليكم صعوبة البحث عبر مجموعة الترددات المختلفة بعرض التردد المضبوط والذي يسهل الحصول عليه في أي وقت، وهو:

تردد القناة 12227
القمر الصناعي نايل سات
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
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الكلمات الدلائليه
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