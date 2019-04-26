الجديد”هنا”تردد قناة cbc دراما 2019 الجديد علي النايل سات/ وأحدث البرامج الحوارية

قناة cbc دراما قناة مصرية، تتبع مجموعة قنوات cbc الإعلامية، وهي قناة مفتوحة غير مشفرة علي القمر الصناعي نايل سات، بدأ إرسالها في شهر رمضان عام 2011، وهي متخصصة في عرض المسلسلات المصرية والعربية، وهى من القنوات التي حازت علي نسب مشاهدة عالية بين الجمهور المصري والعربي، وتستخدم القناة أحدث التقنيات المتطورة في البث الفضائي لضمان جودة إرسالها علي مدار اليوم بأفضل صورة للمشاهد.

تنفرد cbc دراما بإذاعة وعرض المسلسلات الحصرية التي تجذب المشاهدين لمتابعتها، وتهتم القناة بالذوق العام وتقدم مسلسلات متنوعة تحوذ علي إعجاب كافة الأذواق، والأعمار السنية المختلفة، وتبث القناة إرسالها طوال اليوم بصورة وصوت عالي الجودة،والقناة يمتلكها رجل الأعمال محمد الأمين.

تردد قناة cbc دراما 2019 علي النايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11488 v 27500 النايل سات

أهم المسلسلات المعروضة علي قناة cbc دراما

المسلسل وقت العرض مدة العرض مدرسة الحب الساعة 4 عصراً 60 دقيقة الحساب يجمع الساعة 5 مساءاً 60 دقيقة حجر جهنم الساعة 6 مساءاً 60 دقيقة الطوفان الساعة 7 مساءاً 60 دقيقة حلاوة الدنيا الساعة 8 مساءاً 60 دقيقة نصيبي وقسمتك الساعة 9 مساءاً 60 دقيقة الوصية الساعة 10مساءاً 60 دقيقة كارمن الساعة 11 مساءاً 60 دقيقة

تجتهد قناة cbc دراما علي التعاقد لكل ما هو مميز وجديد، من مسلسلات مصرية وعربية لعرضها علي شاشتها ، وخاصاً فى موسم رمضان، الذي يكون فيه السباق الدرامي علي أشده، وتكون فيه نسب المشاهدة مرتفعة عن غيره من شهور السنة، نحن من خلال موقعنا نوفر لكم كل ما هو جديد و مميز يخص تردد قناة cbc دراما.