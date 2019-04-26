قناة دوري بلس Dawri Plus على نايل سات وعرب سات لمتابعة مباريات نصف نهائي كأس الملك

تنطلق مساء اليوم منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الكروي الحالي، حيث يستضيف نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، نظيره نادي التعاون السعودي الأول لكرة القدم، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أولى مباريات نصف نهائي البطولة الأهم في السعودية.

ويدخل الفريقان في مواجهة من العيار الثقيل، وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة في الموسم الكروي الحالي، حيث يسعى الزعيم للاقتراب من تحقيق أو بطولة له في الموسم الحالي، عقب خسارة السوبر المصري السعودي أمام الزمالك، ومن ثم خسارة البطولة العربية للأندية أمام النجم الساحلي التونسي.

بينما يسعى التعاون للاقتراب من البطولة الأهم له في الموسم الحالي، وذلك عقب الابتعاد عن المنافسة في الدوري السعودي الممتاز، بشكل نهائي حيث يأمل في الفوز على الزعيم السعودي في عقر داره وخطف بطاقة التأهل.

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قناة دوري بلس Dawri Plus على نايل سات وعرب سات

قناة دوري بلس، واحدة من القنوات الهامة في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة والتي تعمل على إذاعة مباريات الكرة السعودية بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم، وذلك على التردد التالي:

عرب سات : 12360

القطبية : عمودي

الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

وتقدم القناة عدد من الجودات المختلفة من أجل متابعة المباريات في الكرة السعودية بشكل كامل، كما تقدم استديو تحليلي لكل مباراة.