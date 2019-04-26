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تردد قنوات ام بي سي mbc في مصر والسعودية على نايل وعرب سات وأهم برامج اليوم

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تردد قنوات ام بي سي دئما ما يحظى باهتمام كل المشاهدين العرب وذلك بسبب ما تقدمة مجموعة قنوات mbc من محتوى إعلامي متكامل، حيث تضم المجموعة عدد من قنوات المنوعات مثل قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي الأولى، كما تضم أيضا مجموعة من قنوات الدراما مثل قناة ام بي سي دراما للمسلسلات، وبجانب كل ذلك تضم أيضا عدد لا بأس به من قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة مثل قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وقناة ام بي سي أكشن، أما عن الأفلام والمسلسلات الهندية فقد كان لها نصيب فيما تعرضه مجموعة قنوات ام بي سي حيث تم تخصيص قناة قائمة بذاتها تختص بكل ما يهم السينما الهندية وهي قناة ام بي سي بوليود الفضائية.

هذا التنوع الكبير جدا والتشعب فيما يعرض عبر مجموعة قنوات ام بي سي جعل من تردد قنوات ام بي سي وسيلة مميزة للترفية والتمتع بمحتوى اعلامي قوى في الوطن العربي، في هذا الموضوع سنقدم لكم بيان جميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية المتاحة حاليا.

تردد قناة ام بي سي

القمر التردد الاستقطاب معامل الخطأ معدل الترميز
نايل سات 11470 عمودي 5/6 27500
عرب سات 11270 عمودي 5/6 27500

تردد قناة ام بي سي ماكس

القمر التردد القطبية معامل التصحيح
نايل سات 11938 V 3/4
عرب سات
 		11919 v 3/4

تردد قنوات mbc ام بي سي

ا تردد قنوات ام بي سي mbc

جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس

Upside Down 10:35pm
I Origins 12:29am
The Adjustment Bureau 02:29am
Take Shelter 04:29am
Entertainment Tonight 06:32am
The Giver 06:59am
Clear and Present Danger 08:30am
Hollywood Buzz 11:04am
Non-Stop 11:29am
ParaNorman 01:29pm
Celebrity Scoop 03:04pm
Hotel Transylvania 03:29pm
Rise of the Guardians 04:59pm
Entertainment Tonight 06:36pm
Adventureland 06:59pm
Young Adult 09:00pm
Non-Stop 10:30pm

 تردد قناة ام بي سي بوليود

التردد القمر الصناعي القطبية معامل التصحيح
11938 نايل سات أفقي 5/6

 تردد قناة ام بي سي 4

القمر التردد الاستقطاب FEC
نايل سات 11938 V 3/4

تردد قناة ام بي سي 2

التردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز
11470 mbc 2 نايل سات عمودي 27500

تردد قناة ام بي سي 3

تردد القناة القمر الصناعي معامل التصحيح القطبية معدل الترميز
11938 نايل سات 3/4 رأسي 27500
11919 عرب سات 3/4 أفقي 27500

تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي معامل التصويب ومعدل الترميز القطبية التردد
عرب سات 27500  5/6 عمودي 12284
عرب سات 27500  5/6 عمودي 11270
نايل سات 27500  5/6 عمودي 11476
نايل سات 27500  5/6 عمودي 11470

تردد قناة ام بي سي دراما

القناة القمر الصناعي القطبية التردد معامل التصحيح
ام بي سي دراما نايل سات V 11938 3/4
ام بي سي دراما نايل سات V 11470 5/6

بهذا نكون قد قدمنا لكن تردد قنوات ام بي سي في مصر والسعودية وكل البلدان العربية على كافى الأقمار الصناعية، وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال ترددات قنوات ان بي سي التى سبق توضيحها يسرنا استقبال اسئلتكم من خلال التعليقات على هذا الموضوع.

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