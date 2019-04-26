تابع”الأن”تردد قناة الشارقة الرياضية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات/ ومتابعة أخبار...

تعتبر قناة الشارقة الرياضية من القنوات الهامة في المنطقة، حيث تقدم محتوي متميز من البرامج الرياضية المتنوعة والهادفة، وهي تبث إرسالها من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه القناة ليست مهمة بالنسبة للإمارات فقط ولكنها مهمة للوطن العربي، حيث يبحث عن ترددها الكثير من عشاق الرياضة وخاصاً عشاق الكرة المستديرة كرة القدم.

وتتميز قناة الشارقة الرياضية، بالتنوع والتجديد في المحتوي المقدم علي شاشتها، وتعمل القناة علي الظهور بشكل راقي ومميز، ويوجد بها أفضل وأشهر مقدمي البرامج الرياضية والمعلقين الرياضيين، وتتوافر لديهم الكفاءة والمهارة والدقة في العمل.

مباريات اليوم

اتحاد كلباء/ الشارقة الساعة 4 عصراً الإسبوع الثاني والعشرون دبا/ عجمان الساعة 4 عصراً الإسبوع الثاني والعشرون الوحدة/ الفجيرة الساعة 4,5 عصراً الإسبوع الثاني والعشرون

تردد قناة الشارقة الرياضية علي النايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11012-11977 عمودي 27500 نايل سات

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أهم برامج القناة

تتميز قناة الشارقة الرياضية، بمجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج الرياضية ومنها (برنامج بانوراما- برنامج الجولة- برنامج مرمي الصحافة- برنامج تحدي الصالات- برنامج رياضة المرأة- برنامج أنستا سبورت- برنامج الخط الرياضي).

تنقل قناة الشارقة الرياضية أهم البطولات الرياضية، سواء في كرة القدم أو اليد أو السلة وغيرها من اللعبات الرياضية المختلفة، ومن البطولات التي تنقلها قناة الشارقة الرياضية الدوري الإماراتي والبطولة العربية للأندية، وتتميز القناة بإستديو تحليلي لعرض الفنيات بالمباريات المذاعة عليها، وتستضيف أشهر المحللين الرياضيين والمعلقين الرياضيين للتعليق علي المباريات.