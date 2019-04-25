تردد قناة صدي البلد دراما 2019 الجديد على النايل سات

نعرض عليكم من خلال هذا التقرير تردد قناة صدي البلد دراما 2019 الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعتبر أحدي القنوات العربية المصرية التي تقوم ببث وتقديم المسلسلات الدرامية الجديدة والقديمة على مدار ساعات اليوم بشكل مجاني دون توقف أو تشفير.

وتقوم القناة ببث وتقديم باقة كبيرة من أعمال الدراما المصرية، والتي استطاعت أن تنال حب وإعجاب المشاهدين، فضلا عن أنها حققت شهرة واسعة ونجاح باهر على مدار السنوات.

تردد قناة صدي البلد دراما على النايل سات

وتعتبر أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات صدي البلد، والتي تبث محتواها مجانا عبر النايل سات، والتي انطلقت في عام 2011، وتهتم تلك القنوات بتقديم كل ما يخص الشعب المصري.