رقم خدمة عملاء فودافون 2019 وطريقة شحن رصيد فودافون وأهم الأرقام المختصرة وأكواد خدمات الشركة

رقم خدمة عملاء فودافون أحد أكثر الموضوعات التي دوما ما يبحث عنها عملاء الشركة فودافون مصر، إذ تتميز شركة فودافون بمحاولاتها الدائمة لتقديم أفضل خدمة لكل عملائها، لهذا دائما ما تسعى الشركة لتطوير الإدارة المسئولة عن خدمة العملاء سواء من حيث حسن اختيار العناصر الممثلة لها أو عن طريق تقديم أفضل العروض لعملائها، ومع التزايد الملحوظ في عدد عملاء الشركة في مصر كان لابد أن تهتم الشركة بتطوير رقم خدمة عملاء فودافون وتزويده بالعدد الكافي من مقدمي الخدمة لتتمكن للرد على كافة استفسارات العملاء.

سنعرض عليكم في هذا المقال بعض المعلومات البسيطة حول شركة فودافون مصر، كما سنتناول بالحديث بيان رقم خدمة عملاء فودافون الصوتية المختص بالرد على كافة أسئلة واستفسارات العملاء على مدار الساعة، وسنعرض عليكم أيضا أهم أكواد فودافون السريعة والأرقام المختصرة مثل كود شحن رصيد فودافون وكود معرفة ميعاد تجديد باقة فودافون وغيرها من الأرقام المختصرة الخاصة بالشركة.

رقم خدمة عملاء فودافون مصر

تتيح فودافون مصر أكثر من رقم للتواصل الصوتي مع خدمة عملاء فودافون فهناك رقم للمتصلين من داخل مصر ورقم أخر للمتصلين من خارجها، وفي الجدول التالي نقدم لكم رقم خدمة عملاء فودافون 2018.

الرقم وسيلة الاتصال 888 رقم خدمة عملاء فودافون من أي خط تابع للشركة 16888 رقم خدمة عملاء فودافون عند الاتصال من أي رقم أرضي 0101888888 في حال الاتصال من خارج مصر مع مراعاة إضافة كود الاتصال الدولي

الأرقام المختصرة لفودافون

حرصا من شركة فودافون مصر على تقديم أسهل خدمة لكل عملائها، وبعد ما شهدته الشركة من ارتفاع في أعداد العملاء التابعين لها الذي أدى بدورة لوجود ضغط هائل على رقم خدمة عملاء فودافون الصوتي، بدأت الشركة في تقديم مجموعة من الأرقام المختصرة التي تقدم بعض الخدمات بصورة سريعة وميسرة دون الحاجة للتواصل مع رقم خدمة عملاء فودافون الصوتي، ومن أهم هذه الأكواد كود تجديد باقة فودافون وكود شحن رصيد فودافون ورقم معرفة رصيد فودافون وغيرها من الأرقام المختصرة الخاصة بالشركة، وسنعرض عليكم في الجدول التالي بيان بأهم أرقام فودافون المختصرة مع توضيح الخدمة التي يؤديها كل رقم.

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كود الاستعلام عن الرصيد *868*1# كود معرفة رقم الهاتف الخاص بالعميل *878# كود شحن رصيد فودافون *858*كود الشحن# الباك كود *888*رقم الموبايل # كود تحويل الرصيد من فودافون لأي رقم فودافون اخر #المبلغ*الرقم المراد التحويل له*2*868* الكول تون *055*كود الأغنية# كلمني شكراً #الرقم المراد الاتصال به*505* خدمة سلفني شكراً *868*3# سلفني 3 جنية *3# معرفة من اتصل بك بعد إيقاف تشغيل الموبايل *150# معرفة التوقيت والتاريخ *100# تفعيل خدمات الإنترنت على الموابايل *888*4# معرفة اخر فاتورة *888*1# تفعيل الانتظار *43# تحويل جميع المكالمات إلى رقم آخر *67*الرقم المراد تحويل المكالمات إليه#

فودافون كاش

تعتبر شركة فودافون من الشركات الرائدة في مجال التحويلات النقدية في مصر، حيث تقدم شركة فودافون أحد أنجح خدمات التحويلات المالية في مصر حاليا وهي خدمة فودافون كاش، حيث تتيح هذه الخدمة لعملاء الشركة تحويل المبالغ المالية عن طريق خطوط المحمول الخاصة بهم والتابعة لشركة فودافون كما يمكنهم سحب هذه المبالغ عن طريق فروع فودافون من أي مكان في مصر، أنشأت شركة فودافون مصر هذه الخدمة بالتعاون مع أحد البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية، كما أضافت شركة فودافون مصر أيضا خدمة جديدة مرتبطة بخدمة فودافون كاش وهي خدمة استخراج فيزا كارت للشراء عن طريق الانترنت، حيث لكل عملاء الشركة عن طريق التواصل مع رقم خدمة عملاء فودافون طلب استخراج فيزا كارت وخصم قيمتها من رصيد المحفظة الخاصة بفودافون كاش.

تطبيق انا فودافون

بعد التزايد الكبير في عملاء شركة فودافون وهوا ما أدي بصورة كبيره لزيادة الضغط على رقم خدمة عملاء فودافون بدأت الشركة في اطلاق تطبيق خاص بالهواتف الزكية وأطلقت عليه تطبيق أنا فودافون، اذ يمكن للمستخدم من خلال هذا التطبيق الوصول للعديد من خدمات الشركة مثل معرفة الرصيد ومعرفة موعد تجديد الباقة والعديد والعديد من الخدمات الخاصة بالشركة، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر أدى بصورة كبيرة للتخفيف من الضغط الكبير على أرقام خدمة عملاء فودافون.

جدير بالذكر أن شركة فودافون أطلقت حملة من الهدايا لكل مستخدمي تطبيق أنا فودافون حيث تقدم الشركة لكل مستخدميها هدايا قيمتها 20% لكل عميل يقوم بتجديد باقة الإنترنت أو المكالمات عن طريق تطبيق أنا فودافون، تأتي هذه الخطوه في محاولة من شركة فودافون لتشجيع عملائها على استخدام التطبيق ومتابعة رغبتا منها في رفع العبء الواقع على رقم خدمة عملاء فودافون حاليا.

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من عرض وتوضيح رقم خدمة عملاء فودافون 2018، مع بيان لأهم الأرقام المختصرة الخاصة بفودافون، ويسرنا استقبال أي أسئلة أو استفسارات بخصوص أرقام خدمة عملاء فودافون السابق توضيحها وسنعمل على الرد عليها فورا عن طريق التعليقات.