تردد قناة بانوراما دراما 1 الجديد على النايل سات 2019

نقدم لكم تردد قناة بانوراما دراما 1 الجديد، والتي تقوم ببث محتواها على مدار 24 ساعة بشكل مجاني من خلال القمر الصناعي النايل سات.

وتعتبر أحدي القنوات الفضائية العربية المصرية التي تقوم بتقديم وإذاعة باقة من أفضل لمسلسلات الدراما المتنوعة والتي تجسد حكايات متعددة من واقع الحياة.

وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة بانوراما، والتي من بينها بانوراما فوود وبانوراما دراما 2.

والقناة متخصصة في تقديم العديد من المسلسلات الدرامية المصرية على مدار ساعات اليوم دون انقطاع أو تشفير، ونجحت القناة منذ انطلاقها في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار الأعوام.

تردد قناة بانوراما دراما 1 على النايل سات

وكانت شبكة قنوات دراما قد خضعت لبعض التغييرات الجذرية خلال الفترة الأخير؛ حيث تم تغيير اسمها إلى شبكة قنوات PNC وشملت هذه التغييرات قناة بانوراما دراما 1 الفضائية.