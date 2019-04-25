تردد قناة روتانا دراما الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2019

نستعرض عليكم من خلال هذا التقرير تردد قناة روتانا دراما الجديد على النايل سات وعرب سات، وهي أحدي القنوات العربية السعودية التي تقوم ببث وتقديم باقة من أفضل المسلسلات المصرية والعربية على مدار ساعات اليوم، فضلا عن الكثير من المسلسلات الخليجية والتركية المدبلجة إلى اللغة العربية.

ونجحت القناة بما تقوم بتقديمه من مسلسلات عربية وغير عربية في تحقيق نسب مشاهدة عالية منذ انطلاقها وحتى الوقت الراهن، وهي قناة مجانية تبث محتواها بشكل مجاني طوال ساعات اليوم دون توقف أو تشفير.

تردد قناة روتانا دراما على جميع الأقمار الصناعية 2019

انطلقت القناة عام 2011 باسم روتانا مصرية، حتى تم تغييرها في عام 2016 وانطلقت من جديد تحت اسم روتانا دراما، وتخصصت في تقديم المسلسلات العربية والغير عربية بدلا من تقديم محتوي متنوع بين مسلسلات وأفلام مصرية.