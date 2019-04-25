تردد قناة الحياة 2019 الجديد على النايل سات

نعرض عليكم من خلال هذا التقرير تردد قناة الحياة 2019 الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وهي أحدي القنوات المصرية التي تبث بجودة عالية HD بشكل مجاني على مدار ساعات اليوم دون توقف أو انقطاع أو تشفير.

وتقوم القناة ببث وتقديم باقة من أفضل المسلسلات والأفلام والبرامج من خلال شاشتها الفضائية طوال 24 ساعة.

وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كشفت القناة عن العديد من المسلسلات التي من المقرر إذاعتها طوال أيام الشهر المبارك بشكل مجاني.

تردد قناة الحياة على النايل سات

وتعتبر القناة أحدي القنوات التابعة لشبكة تليفزيون الحياة، وإن كانت أولي القنوات المنطلقة منها، وتبث القناة من مدينة السادس من أكتوبر، وهناك مقر آخر لها في برج التجارة العالمي.