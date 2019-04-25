تردد قناة ميكي 2019 mickey على نايل سات وموعد مشاهدة فيلم Tarazan على شاشتها

تردد قناة ميكي الجديد بعد التعديل صار محل بحث كل الأسر العربية اليوم، يأتي ذلك بعد أن أعلنت قناة ميكي للأطفال عن تعديل تردداتها اليوم ونقلها إلى تردد جديد، يذكر أن قناة ميكي هي من القنوات المهتمة بالأطفال حيث تقدم أفلام الكرتون وأغاني الأطفال والبرامج التعليمية التي تهم كل الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، ولعل هذه النوعية من البرامج تحديدا هوا ما يجعل من قناة ميكي محل اهتمام الآباء والأمهات الباحثين عن وسيلة تعليمية بسيطة لأبنائهم.

من خلال ها المقال سوف نقدم لحضراتكم تردد قناة ميكي الجديد كما نلقي الضوء سويا علي أهم البرامج التي تتناولها القناة وأهم ما تعرضه من أفلام ومسلسلات كرتونية للأطفال، كما تعرض عليكم متابعينا بعض ترددات قنوات الأطفال الأخرى.

تردد قناة ميكي الجديد

أعلنت قناة ميكي للأطفال اليوم عن تعديل وتغير التردد الخاص بها وغلق التردد القديم لها، وقد ذكرت إدارة القناة في البيان الذي نشر علي صفحتها الرسمية بأن تعديل تردد القناة بدافع تحسين جودة الصورة المرسلة للمشاهدين، فقد أعلنت إدارة قناة ميكي عن بدأ بث صورتها بتقنية HD وهي عرض الصورة فائقة الجودة، كما أعلنت القناة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الأفلام عبر قناة ميكي بدون فواصل إعلانية، ومن خلال الجدول التالي يمكنكم متابعينا استقبال وضبط تردد قناة ميكي الجديد للأطفال علي نايل سات.

القمر الصناعي التردد الجديد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11526 H 27500 3/4

لم يتبقى الآن إلا أن تقوموا باستقبال التردد الجديد لقناة ميكي لمشاهدة كل ما تعرضه من برامج وأفلام كرتونية للأطفال.

تحديث هام: أعلنت قناة ميكي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن عودة العمل بتردد قناة ميكي القديم وفيما يلي بيان به

تردد قناة ميكي mickey القمر تردد القناة الاستقطاب الترميز نايل سات 11257 أفقي 27500

قناة ميكي

كما ذكرنا في السابق فأن قناة ميكي هي من القنوات المختصة بالأطفال حيث تقدم القناة بصورة دائمة أفلام الكرتون المميزة وبرامج الأطفال الترفيهية وبرامج المسابقات، وبجانب ما سبق تتميز قناة ميكي عن غيرها من القنوات الفضائية بتقديمها لمجموعة مميزة من الأغاني التي يقوم بأدائها عدد من الأطفال، ولعل أبرز ما تعرضه قناة ميكي هوا الأغاني التعليمية والبرامج التعليمية مثل الأغاني التي تساعد الأطفال في تعلم الأرقام أو البرامج التي تعلم الأطفال نطق الحروف، كل هذه البرامج المتنوعة كانت هي السبب الرئيسي وراء انتشار تردد قناة ميكي وجعله أحد أهم ترددات قنوات الأطفال في الوطن العربي.

البث المباشر لقناة ميكي

بعد تعديل تردد قناة ميكي ودخول القناة لمرحلة جديدة من التطوير بدأت قناة ميكي في استخدام بعض التقنيات الجديد لتقدم لمشاهديها أفضل خدمة ممكنه، من هذه التقنيات بدأ تقديم بث مباشر لقناة ميكي عبر الموقع الرسمي للقناة، حيث بات من الممكن الآن أن نشاهد قناة ميكي عبر الانترنت طوال اليوم ودون توقف.

جدول أفلام ميكي اليوم

تعرض قناة ميكي اليوم باقة من أهم الأفلام العالمية عبر شاشتها وفيما يلي بيان بمواعيد تلك الأفلام.

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اسم الفيلم موعد العرض Toy story 08:30 AM Abugs life 11:00 AM Horton 01:15 pm big hero 6 03:30 pm Tarazan 06:00 pm robot 08:20 pm Happy feet 10:15 pm

قناة ميكي على الفيس بوك

أطلقت قناة ميكي للأطفال صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تهدف هذه الصفحة للتواصل مع كل مشاهدي القناة والرد على كافة أسئلة واستفسارات المشاهدين والمتابعين لها، كما تقدم قناة ميكي عبر صفحتها الرسمية عرض لخريطة البرامج والأفلام المقدمة عليها لتسهل على المشاهدين متابعة ما تعرضه القناة من أفلام كرتونية.

تردد قناة سبيس تون

كما ذكرنا فأن هناك العديد والعديد من قنوات الأطفال في الوطن العربي التي تهتم بعرض أفلام الكرتون، وفي سياق هذه الحديث لا يمكن أغفال أحد أهم وأعرق قنوات الأطفال وهي قناة سبيس تون التي تعتبر أقدم تلك القنوات، ونقدم لكم فيما يلي تردد قناة سبيس تون على نايل سات لمتابعة أهم برامج الأطفال.

القمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11785 27500 3/4

تردد قناة بيبي baby الجديدة

قناة طيور بيبي الجديدة هي واحده من أحدث قنوات الأطفال في الشرق الأوسط تتبع قناة طيور بيبي قناة طيور الجنة المعروفة، ونقدم لكم في الجدول التالي تردد قناة طيور بيبي على نايل سات وهوت بيرد.

لقمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11393 27500 عمودي

كما يمكنكم التعرف على طريقة ضبط تردد قناة بيبي الجديدة من خلال الفيديو التالي:

تردد قناة ديزني للأطفال

ظهرت في الفترة الأخيرة قناة جديده للأطفال تسمى قناة ديزني وفيما يلي تردد القناة.

القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز الأستقطاب نايل سات 11862 2/3 27500 افقي

تردد قناة مودي كيدز

بجانب عرضنا تردد قناة ميكي السابق توضيحه نتحدث الان عن أحد أهم ترددات النايل سات المهتمة بالطفل، تردد قناة مودي كيدز يعتبر من أشد الترددات المنافسة لتردد قناة ميكي على نايل سات، ولعل السبب في هذا التنافس الشديد هوا تقديم القناتين نفس المحتوى تقريبا، فتحتم قناة مودي كيدز بعرض وتقديم أفلام الكرتون وبرامج ولعب الأطفال، في الجدول التالي يمكنكم متابعينا التعرف على تردد قناة مودي كيدز الجديد وفقا لأخر تحديث له.

القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز نايل سات 11257 (v) 3/4 27500

انتهينا متابعينا الكرام من عرض تردد قناة ميكي الجديد مع توضيح لأهم ما تعرضه، ونعدكم بتقديم أحدث ترددات قناة ميكي فور حدوث أي تغير أو تعديل عليها.