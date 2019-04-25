تردد قناة MBC ام بي سي الأولى على نايل سات وعرب سات وموعد تقديم برنامج MBC أخبار اليوم

تردد قناة ام بي سي mbc من أقدم ترددات القنوات الفضائية في الوطن العربي، فلقد انطلقت قناة mbc ام بي سي في عام 1991 لتصبح المنصة الإعلامية الأقوى في الخليج العربي والشرق الأوسط أجمع، ثم بعد ذلك توالى أطلاق قنوات mbc بمختلف اهتماماتها مثل تردد قناة ام بي سي اكشن وتردد قناة ام بي سي ماكس، -وسنعرض عليكم متابعينا في هذا الموضوع تردد قنوات ام بي سي بالتفصيل- توفر قناة ام بي سي لمشاهديها باقة من أقوى البرامج الترفيهية والسياسية والإخبارية والرياضية وبرامج المنوعات، هذا التنوع المشهود لما يعرض على القناة أعطى تردد قناة ام بي سي الأسبقية والأفضلية لدى الكثير من مشاهدي التليفزيون في الوطن العربي، كما توفر قناة ام بي سي أيضا العديد من الأعمال الدرامية المميزة التي تقدم على شاشتها يوميا والتي دائما ما تجعل القناة في محط اهتمام كل مشاهدي الشاشة الصغير في العالم العربي.

في هذا الموضوع سنعرض عليكم بيان تردد قناة mbc ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية، كما سنتناول بيان أهم ما يعرض عبر شاشة قناة ام بي سي من برامج ومسلسلات بجانب عرض جدول مواعيد القناة اليوم، ثم نتطرق للحديث عن تردد قنوات ام بي سي الفضائية في كل البلدان العربية.

تردد قناة ام بي سي

تمتلك قناة mbc العديد من الترددات والتي ترسلها من خلال عدد من الأقمار الصناعيه، حيث يختلف تردد القناة باختلاف المنطقة التي يتم استقبال إشارتها فيها، ومن خلال الجدول التالي نستعرض سويا متابعينا الكرام بيان تردد قناة ام بي سي الفضائية على نايل سات وعرب سات.

القمر الصناعي التردد القطبية معامل تصحيح الخطأ المنطقة نايل سات 11470 عامودي 5/6 تركيا وبلاد الشام والخليج العربي نايل سات 11559 عامودي 5/6 غرب إفريقيا عرب سات 11270 عامودي 5/6 تركيا وبلاد الشام والخليج العربي عرب سات 12284 عامودي 5/6 غرب إفريقيا

قناة ام بي سي

كما ذكرنا فأن قناة ام بي سي mbc من القنوات ذات الاهتمامات الإعلامية المتنوعة، حيث تعرض القناة مجموعة من البرامج الرياضية وأبرزها برنامج صدى الملاعب، كما تتناول القناة عدد من البرامج النسائية والمهتمة بالمرأة مثل برنامج كلام نواعم الذي يعتبر من أكثر أسباب انتشار تردد قناة ام بي سي بين كل السيدات ف الوطن العربي، كما تعرض قناة mbc أيضا بعض البرامج التي تهتم بتقديم المساعدات وأعمال الخير لمشاهديها مثل برنامج صباح الخير يا عرب، وعلى الجانب الترفيهي لم يغفل القائمين على إدارة قناة ام بي سي الفضائية عن تقديم عدد من البرامج الفنية والترفيهية ويأتي على رأسها برنامج the voice الذي أصبح من أكثر برامج المواهب شهرة في مصر والوطن العربي أجمع.

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جدول مواعيد قناة ام بي سي

حان الآن الوقت للحديث عن مواعيد جميع البرامج والمسلسلات التي تعرض عبر تردد قناة ام بي سي الأولى اليوم حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال الجدول التالي.

معالي المواطن 12:00am ليالي أوجيني 12:59am كلبش 02:59am هي و هو 03:45am برنامج حواري 04:39am صدى الملاعب 05:30am ليالي أوجيني 06:24am عندما يكتمل القمر 07:14am هي و هو 07:59am كلبش 08:59am صباح الخير يا عرب 09:59am ليالي أوجيني 12:04pm عشاق رغم الطلاق 01:04pm عندما يكتمل القمر 02:09pm كلبش 03:05pm ليالي أوجيني 03:59pm عشاق رغم الطلاق 04:59pm ترند السعودية 05:59pm ما لم ترّ 06:54pm كيان 07:52pm MBC أخبار 07:59pm حفلات سوق عكاظ 08:30pm عندما يكتمل القمر 10:04pm صدى الملاعب 10:59pm

تردد قنوات ام بي سي

بعد الانتهاء من عرض وتقديم تردد قناة ام بي سي الأولى التي تعتبر القناة الأم لمجموعة قنوات mbc، سنتناول بالحديث الآن بيان موجز لجميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية مثل تردد قناة ام بي سي اكشن كما نعرض تردد قناة ام بي سي ماكس وأيضا تردد قناة ام بي سي 2 وتردد قناة ام بي سي دراما وغيرها من الترددات المميزة لمجموعة قنوات ام بي سي.

تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد قناة ام بي سي أكشن

عرب سات 27500 5/6 V 12284 عرب سات 27500 5/6 v 11270 نايل سات 27500 5/6 v 11476 نايل سات 27500 5/6 v 11470

تردد قناة ام بي سي ماكس

تردد القناة القمر الصناعي معدل الترميز القطبية معامل التصحيح 11938 نايل سات 27500 v 3/4 11919 عرب سات 27500 v 3/4

تردد قناة ام بي سي بوليود

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11938 نايل سات أفقي 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي 2

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 201 11938 عمودي 27500 5/6 نايل سات 11470 عمودي 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي مصر

القمر التردد القطبية معامل التصحيح معدل الترميز المنطقة نايل سات 12015 عامودي 5/6 27500 مصر عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 الخليج العربي نايل سات 11470 عامودي 5/6 27500 الخلج العربي وبلاد الشام عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 بلاد الشام وتركيا عرب سات 12284 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا نايل سات 11559 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا

تردد قناة ام بي سي دراما

المنطقة تردد القناة القمر الصناعي الترميز معامل التصحيح القطبية الخليج العربي وتركيا 11270 عرب سات بدر 7 27500 5/6 عامودي الخليج العربي بلاد الشام وتركيا 11470 نايل سات 27500 5/6 عامودي غرب افريقيا 11559 نايل سات 27500 5/6 عامودي

بهذا متابعينا الكرام نكون قد عرضنا عليك تردد قنوات ام بي سي طبقا لأخر تحديث على الموقع الرسمي لها في مصر ودول الخليج العربي ودول غرب إفريقيا، وسنوافيكم متابعينا بتحديث مستمر لجميع ترددات قنوات ام بي سي في حال حدوث أي تعديل أو تغير عليها فورا.