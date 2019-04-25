“الأهلي ضد المصري”تردد نايل سبورت الرياضية”الأرضية” Nile Sport الناقلة...

نعرض عليكم تردد قناة نايل سبورت الرياضية المصرية، الناقلة للعديد من مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد 2018، ومباريات كأس مصر،مجانا على شاشتها، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة وأشهر المعلقين والمحللين على الهواء مباشرة.

وتوالي القناة بث مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد، وسط متابعة جماهيرية عالية، ومباريات كاس مصر، والمباريات الكبيرة التي يشارك فيها المنتخب المصري، وتبث بشكل مجاني على قمر نايل سات، كما أن لها بث أرضي أيضا يشاركها البث لمن لا يمتلك البث الفضائي، وتشاركها بعض القنوات في بث المباريات.

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تردد نايل سبورت 2018

البث الأرضي: يمكن استقبال القناة على التليفزيون العادي باستخدام الإريال الداخلي، أو وصلة ( ار اف -RF ) التي يتم توصيلها بسلك الفضائي لتتمكن من استقبال القناة على البث الأرضي، ويتم بعدها عمل بحث عن القناة من نوعية ( D TV أو Digital TV أو DVB T1 أو DVB T2 ). البث الفضائي: يمكن استقبال القناة بسهولة، بدون اشتراك على قمر نايل سات، لمن لديهم أجهزة الاستقبال الفضائي:

اسم القناة التردد الحالي الاستقطاب معامل الترميز نايل سبورت الرياضية 2018 11843 أفقى أو H 27500

وتتم متابعة المباريات من خلال الاستوديوهات التحليلية مع أشهر المحللين الرياضيين والمعلقين، قبل وأثناء وبعد المباريات، اضبط جهاز استقبالك على ترددات قنوات النيل للرياضة.. نيل سبورت.

تتميز أون سبورت بالبث الحصري للعديد من المباريات، وجميع مباريات الدوري المصري، بأعلى جودة للصورة، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة لتحليل أداء الفرق واللاعبين قبل وأثناء وبعد كل مباراة.

تحديث: يقوم فريقي الأهلي والمصري الخميس 25 أبريل 2019 باللقاء من المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع عشر من مباريات الدوري العام.