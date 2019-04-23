تردد قناة اون سبورت الجديد 1&2 على النايل سات تردد القناة والبث الحي لها – مشاهدة مباريات...

مجموعة قنوات اون “ON E” هي قنوات مصرية تبث عبر قمر النايل سات، ومن المجموعة الرياضية تأتي قناة “الأون سبورت” ON Sport، التي تعتبر من أنجح وأهم القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، بعد أن نجح رجل الأعمال أبو هشيمة في تحقيق طفرة نوعية للقناة عقب انتقال ملكيتها إليه من رجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك من خلال عرض مباريات رياضية هامة مشفرة عبر شاشة قناة أون سبورت المجانية، مما ساهم في زيادة شعبية القناة ولمعان صيتها حيث تُخصص قناة “أون سبورت” لعشاق كرة القدم، وتختص بتقديم المباريات الحصرية الخاصة بالدوري المصري وغيرها من المباريات الهامة.

تنقل قناة أون سبورت، عدد من البرامج الرياضية ومن أهم مقدميها الإعلامي “مدحت شلبي” مقدم برنامج مساء الأنوار على فضائية الأون سبورت والكابتن أحمد شوبير، فضلاً عن التعليق على عدد من المباريات الهامة الخاصة بالمنتخب الوطني أو مباريات الدوري المصري.

تنقل قناة أون سبورت حالياً، مباريات بطولة الكونفدرالية، فضلاً عن المباريات الهامة، والمتابعة الحية والمستمرة لمختلف الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، ومن المتوقع أن تنقل أون سبورت مباريات دوري أبطال افريقيا والتي فازت مصر بحق تنظيمها للعام الحالي 2019.

البث الحي لقناة أون سبورت الرياضية

تعرف على تردد قناة اون سبورت

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قناة أون سبوت، قناة مقدمة لعشاق كرة القدم في كل مكان، حيث تضم قناة on sport باقة من المحللين الرياضين، فضلاً عن البث بتقنية الـ HD المميزة ذات الجودة العالية، التي تنقل للمشاهد صورة حية من أرض الملعب بتقنية غاية في الدقة والجودة، يمكن متابعة قناة أون سبورت الرياضية من خلال ضبط ترددها التالي على أجهزة استقبال القنوات لديكم بعد التأكد من ادخاله بصورة صحيحة.

تردد قناة أون سبورت 2019 ON Sport

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 10853 H 5/6 27500

مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره نادي بيراميدز، في الثامة من مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة السادسة والعشرون المؤجلة من عمر الدوري المصري الممتاز، والمباراة مقامة على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي، يدخل الزمالك وبيراميدز مباراة اليوم بنفس عدد النقاط 30 نقطة ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، والمباراة مذاعة مجاناً على شاشة قناة ON Sport.