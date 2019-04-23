تردد قناة النيل للرياضة Nile SPORT على النايل سات الناقلة لمباريات منتخب مصر – مباراة الأهلي...

قناة النيل للرياضة إحدى القنوات الرياضية التابعة لشبكة قنوات النيل المصرية، تختص بعرض الأحداث الرياضية ومناقشتها مع باقة من المحللين الرياضين في مصر والعالم العربي، تُبث قناة النايل سبورت Nile Sport من مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي عبر قمر النايل سات، وهي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة لتخصصها في عرض الأحداث الرياضية الهامة ومباريات المنتخب المصري بصورة مجانية بعيداً عن احتكار القنوات، كما أن البث الجيد للقناة بدون تقطيع يضمن للمشاهد الإستمتاع بمشاهدة مباريات المنتخب أو الفريق المصري الذي يشجعه بسهولة وجودة عاليتين دون حاجة لإشتراكات مرهقة مادياً.

فيحق لقناة النيل للرياضة عرض المباريات التي تُلعب داخل مصر مجاناً دون مخالفة قوانين التشفير، طالما كانت المباراة مع نادي مصري وعلى أرض مصرية، أيضاً قناة النيل للرياضة لا تسلط الضوء على كرة القدم فقط بل على سائر البطولات والأحداث الرياضية الأخرى ككرة اليد والسلة والسباحة والكاراتية والتايكندو وغيرها من الرياضات التي تشارك مصر فيها دولياً ومحلياً.

تردد قناة النيل للرياضة 2019

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11843 H 5/6 27500

طريقة ضبط قناة النيل للرياضة على الإريال الداخلي

يتم استقبال قناة النيل للرياضة من خلال أجهزة استقبال القنوات “الريسيفر” من خلال اريال التلفاز الداخلي المثبت أو الإريال الخارجي الغير مثبت، ولضبط التردد الأرضي لقناة النيل للرياضة يجب توصيل الإريال الداخلي والذي يمكن الحصول عليه من أي محل لبيع أدوات التلفزيون، أو يمكن الإستعاضة عن ذلك من خلال اخراج سلك توصيل مخرج الـ RF من التلفزيون واختيار وضع Source tv للشاشة، ووضع السلك النحاسي قرب النافذة لإستقبال القنوات الأرضية على التردد الأرضي ومنها قناة النيل للرياضة، مع ملاحظة أن التردد الأرضي المجاني الخاص بقناة النيل للرياضة يُستقبل داخل مصر فقط.

تدعم قناة النيل للرياضة مشاهدتها من خلال الشاشات المزودة بمخرج الأر اف، من خلال التوصيل بشكل مباشر وعمل البحث من نوعية ديجتال تي في أو D TV أو DVB T1 أو DVB T2.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقي نادي الزمالك ونادي بيراميدز، في مباراة هامة من مباريات الأسبوع الـ 26 من مباريات الدوري المصري الممتاز المؤجلة، والمباراة مقامة على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل، والمباراة مذاعة على قناة أون سبورت بصورة مجانية وعلى شاشة قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.