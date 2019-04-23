تعرف “هنا”تردد قناة أون دراما 2019 علي القمر الصناعي نايل سات/وعدد متميز من الدراما...

قناة أون دراما الأشهر بين القنوات الدرامية المصرية، وبدأ بثها في بداية 2017 وهي إحدي مجموعة قنوات شبكة أون المصرية،التي تضم “أون سبورت-وأون إي” وصاحبها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وأشتهرت قناة أون دراما بشعارها (عيش الدراما)، وذيع صيتها بين القنوات المنافسة، نظراً لمجموعة المسلسلات الشيقة والحصرية، التي نالت إعجاب المشاهدين وزادت نسب المشاهدة، وتعتبر قناة أون دراما وسيلة سهلةللترفيه، فهي قناة مجانية ليس لها إشتراك إستطاعت أن تحتل المرتبه الأولى بالنسبه للمشاهد المصري والعربي.

تجذب قناة أون دراما المشاهد، الذي يريد الإسترخاء والبعد عن ضغط الحياة اليومي، ويقضي المشاهد أسعد أوقاته في متابعة المسلسلات المقدمة علي شاشتها، وتتنوع المسلسلات المقدمة علي القناة، بحيث تناسب كافة الفئات والأعمار والأذواق في مصر والعالم العربي، مع التمسك بالتقاليد العربية والإسلامية، ونحن معكم من خلال موقعنا نقدم لكم الجديد أول بأول عن تردد القناة والمسلسلات التي تعرض علي شاشتها.

تردد قناة أون دراما 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 10855 H 27500 نايل سات

وتجتهد إدارة قناة أون دراما، بالإهتمام بشكل ومضمون القناة، بحيث تقدم الدعم المالي والإنتاجي، لبث أكبر عدد من المسلسلات المصرية والعربية وخاصاً في السباق الرمضاني، مع الإهتمام بالتقنيات الخاصة بالبث،,وأمتلاكها احدث الكاميرات، لإظهار الصورة والصوت بوضوح، وتنال إعجاب المشاهدين وتزيد نسب المشاهدة وإستمرار متابعة القناة.

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أهم المسلسلات المقدمة علي شاشة أون دراما 2019

تعرض قناة أون دراما عدد من المسلسلات، المميزة التي تناسب كل الأذواق، ومنها (مسلسل الميزان بطولة غاده عادل-مسلسل هوانم جاردن سيتي بطولة حسين فهمي وصفية العمري- مسلسل الوتد بطولة هدي سلطان ويوسف شعبان-مسلسل في غمضة عين بطولة داليا البحيري وأنغام- مسلسل ابن حلال بطولة محمد رمضان وهالة فاخر- مسلسل أرض النفاق بطولة محمد هنيدي ودلال عبدالعزيز).