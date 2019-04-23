إستقبل”هنا” تردد قناة دبي العامة 2019 الجديد علي النايل سات/ ومجموعة من البرامج...

قناة دبي تعتبر من أهم القنوات الخليجية، حيث تأسست عام 2004 وهي ملك مؤسسة دبي للإعلام، وتتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهتم قناة دبي بتقديم محتوي متنوع، من البرامج والمسلسلات والأفلام سواء العربية أو الأجنبية، وتحتل قناة دبي مكانة كبيرة بين القنوات، وذلك علي الصعيد العربي نظراً لما تقدمه من محتوي، متنوع وراقي لا يخالف الذوق العام ولا التقاليد العربية، وتنقل كل ماهو جديد وحصري، وتطرح وجهات النظر المختلفة في برامج مميزة وحوارية، مع أبرز الضيوف والمحللين سواء في السياسة أو الإقتصاد، حيث إهتمام القناة بكل مايهم المجتمع العربي من قضايا.

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة حول تردد قناة دبي العامة، الناقلة للعديد من البرامج الهامة، من أجل رصد التقارير الخاصة بها، ونحن معكم بكل جديد من أجل متابعينا، ونقل الجديد في التردد الخاص بالقناة،تسهيلاً علي متابعينا ضبط القناة لمتابعتها.

وتهتم إدارة قناة دبي بتحسين صورتها، وتوفير كل الإمكانيات والتمويل الذي تحتاجه، القناة لبث محتواها بالصورة الملائمة للعصر، وعرض كل ما هو جديد وحصري لجذب، المشاهد لمتابعة القناة التي تقدم محتواها بدون إشتراك، فهي قناة مجانية تبث علي مدار اليوم، وهي قناة منوعة تقدم الأخبار، والبرامج السياسية والإقتصادية والثقافية والرياضية، وبرامج فكاهية ومسلسلات وأفلام عربية وأجنبية.

تردد قناة دبي 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 12418 H 27500 نايل سات

وتحتل قناة دبي مكانة كبيرة، بين القنوات المماثلة ولها نسب مشاهدة عاليه، نظراً للتنوع في المحتوي الذي تقدمة القناة، ويناسب كافة الأذواق ويقدم بصورة، مبهرة وجاذبة للمشاهد وتقديم القناة لكل ماهو، حصري ومميز من مسلسلات وأفلام عربية وأجنبية، أبطالها من كبار النجوم سواء في العالم العربي أو في هوليوود.

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أهم البرامج والمسلسلات المقدمة علي شاشة قناة دبي 2019

تتميز قناة دبي بمجموعة من البرامج والمسلسلات، المتنوعة ومن أهمها برنامج خارطة المال – دبي هذا الصباح – برنامج حكايتي مع الزمان – برنامج أخبار الإمارات – برنامج تداول – برنامج the insider بالعربي – ومسلسلات منها مسلسل مع حصة قلم – مسلسل رحيم – مسلسل عائلة الحاج نعمان – مسلسل the big catch).