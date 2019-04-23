متابعة”الأن” تردد قناة النيل سبورت 2019 علي القمر الصناعي نايل سات ومتابعة مباراة...

تعتبر قناة النيل سبورت، مولود مميز لإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، حيت تم تأسيسها عام 1998، وهي متخصصة في البرامج الرياضية، وتقدم متابعة مباشرة للمباريات في الدوري الممتاز المصري، وتقدم تغطية للأحداث الرياضية علي الساحة المصرية والعالمية، حيث إهتمام الشعب المصري المنقطع النظير لمتابعة، مباريات كرة القدم سواء في الدوري الممتاز أو الكأس المصري.

وتنقل قناة النيل سبورت،مباريات الدوري الممتاز، فهي لها حقوق البث المباشر لجميع مباريات الدوري العام المصري، ونتابع معكم كل جديد في تردد قناة النيل سبورت، لضمان متابعة شيقة لمباريات الدوري الممتاز.

مباريات اليوم وموعد إذاعتها

بيراميدز/ الزمالك الساعة 8 مساءاً الإسبوع السادس والعشرون

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص تردد القنوات الفضائية الغير مشفرة، وننقل لكم محتوى العرض الذي تقدمه تلك القنوات، ونستمر بالمتابعة العامة للترددات الفضائية، تابع تردد قناة نايل سبورت الناقلة للدوري المصري والكأس لايف، ونحن معكم بكل جديد عبر المتابعة العامة للمقالات الرياضية، يمكنكم ضبط التردد من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري المصري الموسم الجديد.

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يقوم إتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإهتمام بالقناة وتطويرها لمواكبة تطورات العصر علي الساحة، ومنافسة القنوات الآخري لإستحواذ أكبر عدد من المشاهدين وعشاق الرياضة، وخاصاً عشاق كرة القدم المصرية، وتقوم قناة النيل سبورت بوضع خريطة، متكاملة وشيقة من البرامج الرياضيه، والتي يتم تحليل الأحداث الرياضية من خلالها، مع تغطية مستمرة للأحداث الرياضية المهمة.

تردد قناة النيل سبورت 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11842 H 27500 نايل سات

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وتهتم إدارة قناة النيل سبورت بالمشاهد، وتقدم له كل جديد ومهم يخص الرياضة، وذلك من خلال برامج مميزة تضم مجموعة، من ألمع وأشهر النجوم في مجال الرياضة، ومنهم علي سبيل المثال المعلق الرياضي كابتن مدحت شلبي،الذي تعاقد أخيراًلتقديم برنامجة الشهير “يا مساء الأنوار”.