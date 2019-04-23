أحداث نارية..بث مباشر الحلقة 145 قيامة ارطغرل كاملة | لدينا رابط مشاهدة ارطغرل 145

بث مباشر الحلقة 145 قيامة ارطغرل كاملة عبر تردد قناة TRT التركية الأولى المجانية، حيث يبحث الملايين في الوطن العربي في هذه الآونة عن تردد قناة trt التركية الناقلة لمسلسل أرطغرل 145، عبر الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات وهوتبيرد وترك سات، حيث أن قناة تي أر تي التركية متوفرة عبر الكثير من الأقمار حول العالم على اعتبار أنها قناة حكومية، لكن المسلسل الشهير أرطغرل 145 يعرض على القمر التركي فقط كعرض أول، باللغة التركية الأم وبدون دبلجة. الشاهد في هذا الأمر أن قناة trt التركية على النايل سات الناطقة باللغة العربية لا تعرض المسلسل، بل هناك قنوات أخرى غيرها تعرض ارطغرل 145، ومن المعلوم لدى الجميع أن قناة تي آرتي العربية تدخل ضمن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي»، حيث تعتبر أول محطة تركية ناطقة بالعربية تم افتتاحها في شهر أبريل 2010، بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية، وكان هدفها آنذاك يتمثل في تدعيم التواصل الثقافي والأخوي بين تركيا والعالم العربي.

ما ذكر في الجدول السابق هو تردد قناة تي أر تي الناقلة للجزء الخامس من مسلسل ارطغرل 145 باللغة التركية عبر القمر التركي، وتعتبر هذه القناة هى أول قناة تذيع الحلقات يوم الأربعاء من كل أسبوع، ثم بعد ذلك يتبعها قناة دعوة وقناة اليرموك يوم الخميس على أن تكون الإعادة يوم الجمعة، كما يتجه الملايين إلى مشاهدة الحلقات عبر موقع اليوتيوب.

بث مباشر الحلقة 145 قيامة ارطغرل كاملة

تعرض الحلقة 145 من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT 1 الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما تعرض على قناتي اليرموك ودعوة الخميس وتعاد نفس الحلقة يوم الجمعة.

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تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

كما يمكنكم مشاهدة الحلقة 145 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد قناة دعوة

التردد معدل ترميز الاستقطاب 10727 27500 أفقى

تردد قناة وطن

التردد معدل ترميز الاستقطاب 11012 27500 أفقى

تردد قناة الشرق

التردد معدل ترميز الاستقطاب 11137 / 12604 27500

وتذاع حلقات المسلسل التركي قيامة أرطغرل بشكل حصري علي قناة تي أر تي الأولي التركية وموقع النور، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتعاد الحلقات في اليوم التالي ليوم إذاعتها، كما تقوم قناتي اليرموك و دعوة بإذاعة الحلقات وقت إذاعتها علي قناة تي آر تي .

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة الوطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة الدعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

يعتبر مسلسل أرطغرل من المسلسلات التاريخية التي إستطاع المخرج والمؤلف محمد بوذداغ أن يجمع ما بين الحبكة الدرامية والتاريخية في قالب واحد وينتظر قيامة أرطغرل العديد من الأحداث النارية والمفاجآت .

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.