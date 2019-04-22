مشاهدة أرطغرل 144 على trt1 التركية تي آر تي 1 | لينك الحلقة ارطغرل 144 يوتيوب الآن | مشاهدة ارطغرل...

ارطغرل 144 النور مترجم Diriliş Ertuğrul، حيث يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير عن مشاهدة ارطغرل 144 لايف ، يستطيع للجميع من مختلف دول العالم الحصول عليها على موقع النور ALNOOR بعد إذاعتها الحلقة 144 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الجديد على قناة تي ار تي، بعد أن حقق مسلسل قيامة أرطغرل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي بل تزدادت يوميًا، وينتظرون مشاهدة أرطغرل 144 على trt1 التركية تي آر تي 1 بشغف شديد وحماس لمتابعة آخر الأحداث، حيث تتم أرطغرل 144 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تنقل قنوات اليرموك ودعوة والقدس، ويتيح موقع النور أرطغرل 144 لكى تتمكنون من مشاهدة أرطغرل 143 على trt1 التركية مترجم للعربية بجودة عالية وعلى موقع النور عقب عرضها حصرى على القناة التركية.

مشاهدة الحلقة 144 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

يمكنكم متابعة قيامة ارطغرل الحلقة 144 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور حصريًا على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.alnoortv.co/ar

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

رابط مشاهدة الحلقة 144 عبر موقع النور

موعد مشاهدة أرطغرل 144 على trt1 التركية

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل في موسمه الخامس علي العديد من القنوات الفضائية، حيث تذاع حلقة أسبوعية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، علي قناة تي آر تي، ويذاع يوم الخميس علي قناتي اليرموك ودعوة.

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وتصدر مسلسل قيامة ارطغرل أكثر المسلسلات مشاهدة الأسبوع الماضي في تركيا بـ 12,15 مليون مشاهد.

مشاهدة أرطغرل 143 على trt1 التركية

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة وطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة دعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

الإعلان الأول من ارطغرل 144

من المقرر أن تشهد الحلقة 144 من ارطغرل العديد من المفاجآت وذلك عقب إمساك ارطغرل بألينجاك قائد المغول .

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

– الإعلان الثاني لـ الحلقة 144 من مسلسل قيامة أرطغرل

وسوف نقدم لكم كل ما يخص مشاهدة أرطغرل 144 مترجم عبر موقع النور لحظة بلحظة ونرصد توقعات الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس.

يعتبر مسلسل قيامة ارطغرل المسلسل الاول في تركيا وذلك بعد ان تخطت عدد مشاهداته حوالي الثلاثة مليار مشاهدة خلال عرض الأربع سنوات الماضية كما أن الجزء الخامس من المسلسل يشهد طفرة عالية على موقع البحث الشهير جوجل