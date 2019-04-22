ارطغرل الحلقة 144 التي انتظرها الجميع.. هنا مشاهدة الحلقة 144 قيامة ارطغرل – الموسم الخامس...

يمكنكم متابعة مشاهدة الحلقة 144 قيامة ارطغرل الليلة عبر موقع النور الإلكتروني بجودة فائقة، حيث يعتبر مسلسل ارطغرل التركي التاريخى من أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة هذه الأيام والمحبوبة للعديد من الشباب وخاصة الحلقة 144 من ارطغرل، ويتصدر تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، والكثير من المتابعين من مختلف الدول العربية حاليًا يبحثون على الحلقة 144 من مسلسل قيامة ارطغرل للإطلاع عليها بشكل حصري كما أن مسلسل ارطغرل لايقتصر نجاحه على الوطن العربي أوتركيا فقط بل يشاهده العديد من الدول الأوروبية مثل أرمينيا واليونان، ويرغبون معرفة القنوات الناقلة لحلقة أرطغرل 144 ، وهو ما نعمل على توضيحه فى هذا الموضوع تلبية لاحتياجات الجمهور ودعمهم المستمر.

مشاهدة الحلقة 144 قيامة ارطغرل

اعزائى الكرام تستطيعون الإطلاع على قيامة ارطغرل الحلقة 144 مترجم HD الجزء الخامس خلال القنوات التالية فهى القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل بشكل حصري.

اسم القناة التردد القمر Qatar TV 10719 V 27500 1160 V 27500 نايل سات سهيل سات

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4Shbab TV Egypt 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

مشاهدة الحلقة 144 قيامة ارطغرل diriliş ertuğrul

الحلقة 144 من مسلسل قيامة ارطغرل يستطيع الجميع مشاهدة اليوم كاملة على موقع النور الإلكتروني مترجمة، ويبث مسلسل قيامة أرطغرل لأكثر من 23 دولة فى مختلف أنحاء العالم، كما يعرض مترجماً لأكثر من لغة ويرجع السبب فى ذلك إلى المشاهدات العالية التى حققها المواسم الماضية مما جعله يحظى بنجاح كبير وبات الجميع يتابعونه بشغف ويرغبون الإطلاع على تفاصيله، وأصبحوا ينشرون صور من أجزائه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بالعديد من التعليقات التى تحوي مزيد من الإعجابات وارتبطوا بأبطاله وشخصياتهم في مسلسل قيامة ارطغرل.

الجدير بالذكر أن قيامة ارطغرل الحلقة 144 مترجم HD الجزء الخامس تكون متاحة عبر موقع النور الإلكتروني عقب عرضها على قناة trt حيث تعرض الحلقة 143 من مسلسل قيامة ارطغرل على شاشة قناة trr في تمام الساعة الثامنة مساءًا الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت تركيا.

– الإعلان الأول لـ الحلقة 144 من مسلسل قيامة أرطغرل

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة وطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة دعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

الإعلان الثاني من ارطغرل 144

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.