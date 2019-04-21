“استفبل الان” تردد قناة إم بي سي 2 “MBC 2” لمشاهدة الأفلام الأمريكية...

نتطرق من خلال المقالة التالية لتردد قناة mbc 2 للأفلام الأجنبية 2019 على النايل سات والعرب سات، وتعد قناة أم بي سي تو ثاني قنوات مجموعة mbc بعد القناة العامة وقد تم إطلاق القنة بشكل فضائي عام 2003 لتكون أول قناة عربية رائدة في تخصص الأفلام الأجنبية، وتقوم القناة بنقل هذا النوع من المحتوى الترفيهي بشكل مجاني وغير مشفر طيلة اكثر من 15 عاماً حتى الآن.

قناة ام بي سي 2 التي مقرها دبي بالإمارات العربية المتحدث تقوم بعرض أحدث أفلام هوليود الأمريكية وما يميز القناة عن القنوات المتخصصة في هذا النوع من الترفيه أن الفواصل الإعلانية مقبولة وجودة الشاشة نقية للغاية وذلك نظراً لحصول القناة على الحقوق الخاصة للأفلام من مصدرها، والقنا تقوم بعرض جميع أنواع الأفلام سواء أفلام الأكشن والمغامرة والتشويق، والأفلام الرومانسية والاجتماعية الحديث منها والقديم بالترجمة النصية.

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تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 على النايل سات

التردد القطبية الترميز 11470 عمودي 27500 12015 عمودي 27500

تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 على عرب سات

التردد القطبية الترميز 12284 (v) 27500 12399 (v) 27500

وتعد قناة ام بي سي تو أحد أشهر قنوات الأفلام الأجنبية المتواجدة على النايل سات حيث تقم القناة بعرض مزيج بين الأفلام الجديدة والقديمة، بالإضفة إلي تنوع محتوى الأفلام.

ويمكنكم استقبال هذه تردد قناة شعبيات بأي طبق حجمه 70 سم فيما أكثر بجودة بث مرتفعة، هذا تحديث الأخير.

قناة ام بي سي تعرض العديد من الأفلام الحديثة خلال شهر أبريل 2019 لتجذب الكثير من محبي الأفلام الأمريكية.