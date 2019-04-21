“استقبل الآن” تردد قناة افراح على النايل سات لإذاعة المناسبات الخاصة 2019 أخر تحديث

سنتعرف الآن على تردد قناة أفراح Afrah TV على النايل سات 2019، حيث تعد تلك القناة هي القناة المصرية الوحيدة المتخصصة في عرض الأفراح على شاشتها طوال اليوم، حيث تقوم القناة بعرض المناسبات السعيدة، فالأمر ليس مقصوراً فقط على حفلات الزواج، بل الخطوبة أيضاً وأعياد الميلاد على مدار الأربع وعشرون ساعة يومياً، حتى حفلات النجاح يمكن أن تعرض على شاشتها.

قناة أفراح على النايل تبث بشكل مجاني غير مشفر ولا يوجد بها ما يخدش الحياء فيمكن لأسرة مختلفة الأعمار مشاهدة المحتوى التي تقدمه، وقد يكون ببعض الحفلات والمناسبات التي تقوم القناة بتصويرها وعرضها تواجد بعض النجوم الكبار على شاشتها وأهم المطربين والفنانين ولعل أبرز من ظهر على شاشة كان كلاً من عمرو دياب وتامر حسني وحكيم ومحمود الليثي وغير هم من النجوم.

تردد قناة افراح على النايل سات

التردد FEC/SR الجودة 11602 (H) 27500 – 5/6 SD

لديكم الآن تردد قناة افراح على النايل سات تحديث يناير 2019، واذ كان لديكم مشكلة في استقبال التردد أتركوه بالتعليقات.

إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك.